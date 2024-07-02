Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen Tasarruf Politikalarını Anlattı - Son Dakika
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Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen Tasarruf Politikalarını Anlattı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, belediye bütçesi ve tasarruf konusuna değinerek, kendisinin tasarrufa örnek olduğunu ve tüm harcamaları kendi cebinden yaptığını belirtti. Ayrıca dershane ve kreşlerin yeniden yapılandırılacağını ve KEM-BEL Şirketi'nin faaliyetlerinin düzenleneceğini söyledi.

02.07.2024 11:12  Güncelleme: 12:39
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(İZMİR) - Kemalpaşa Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, belediye bütçesi ve tasarruf konusuna değinerek "Tasarrufa önce kendimden başlamalıyım, örnek olmalıyım. Nitekim göreve geldiğimiz günden itibaren öyle de yaptık. Ben üç aydır kendi aracımı kullanıyorum, mazotundan, organizasyon yemeklerine tüm harcamaları kendi cebimden yapıyorum"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen başkanlığında toplanan Kemalpaşa Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Meclis toplantısında zabıt tutanaklarının okunmasının ardından başkanlık ve meclisten gelen önergeler görüşüldü ve yeni kararlar oylandı. Başkan Türkmen mecliste önemli konulara değindi.

Belediye bütçesi ve tasarruf konusuna değinen Başkan Türkmen, belediye bütçesinde tasarrufa kendisinden başladığını ifade etti.

"Tüm harcamaları kendi cebimden yapıyorum"

Meclis gündemine gelen ve tasarruflar ile alakalı konuları içeren soru önergelerine cevaben konuşan Başkan Türkmen; "Göreve başladığımız ilk andan itibaren Kemalpaşa Belediyesi'nin gücünü bilerek hareket ediyoruz. Temel amacımız Belediyemizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak, bunu başardığımızda zaten göreceksiniz başka bir Kemalpaşa'yı konuşuyor olacağız. Ancak o zamana kadar yaptığımız tüm çalışmalar ülkemizin de içinde bulunduğu mali durumu öngörerek maksimum düzeyde tasarruf sağlamak, acil ihtiyaç dışı tüm harcamaları sınırlamak üzerine olacak. Benim inancıma göre, belediye başkanı olarak tasarrufa önce kendimden başlamalıyım, örnek olmalıyım. Nitekim göreve geldiğimiz günden itibaren öyle de yaptık. Ben üç aydır kendi aracımı kullanıyorum, mazotundan, organizasyon yemeklerine tüm harcamaları kendi cebimden yapıyorum. Biz 120 Bin Kemalpaşalı hemşehrimizin vebalini taşıyoruz, belediyeden yaptığımız harcamaları da kırk kere düşünerek yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Dershane ve kreşleri yeniden yapılandıracağız"

Kemalpaşa Belediyesi bünyesinde bulunan dershane ve kreş hizmetleri ile alakalı açıklamalarda bulunan Başkan Türkmen; "Belediyemizin birçok alanında yaptığımız reformlar gibi eğitim noktasında da ayağı yere basan ve amaca hizmet eden adımlar atacağız. Atacak olduğumuz adımlar ile hem daha kaliteli, hem de daha sürdürülebilir alanlar yaratmayı hedefliyoruz. Bu nokta da dershane ve kreşleri kapatmayacağız, yeniden yapılandıracağız" dedi.

"Zararına iş yapamam"

Ayrıca KEM-BEL Şirketi'nin faaliyet alanları hakkında da konuşan Başkan Türkmen; "İşletmelerimizin hemen hemen hepsi zarar ediyor, kar eden bir işletmemiz yok. Biz burada 120 Kemalpaşalı hemşehrimizin parasını adil şekilde kullanmalıyız. Tamamen zararına olan işleri yapamayız, çünkü bu paralar vatandaşlarımızın cebinden çıkıyor. İlgili işletmelerde gerekli disiplini ve düzenlemeleri yaparak Kemalpaşa halkına sürdürülebilir hizmeti sağlayacağız. Dolayısıyla bu alanda atılan tüm adımlar ve fiyatların güncellenmesi, para kazanmak veya vatandaşa sağlanan sosyal hizmetin azaltılmasına yönelik değil, tam tersine ilgili işletmelerin halkımıza hizmet sağlamaya devam edebilmesi için gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Meclis toplantısında mezarlıklar ile ilgili bilgi veren Başkan Türkmen, Akalan ve Ansızca Mahallelerinde toplamda 22 dönüm alanın mezarlık olarak kullanıma hazır olduğunu belirti. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun önergesi ile gündeme gelen önergede; Çiniliköy Mahallesi'nde bulunan Binali Yıldırım Millet Bahçesi'nin isminin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurtuluşunun 50. yılı olması sebebiyle değiştirilerek, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in isminin verilmesi istendi.

Kaynak: ANKA

Mehmet Türkmen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen Tasarruf Politikalarını Anlattı - Son Dakika

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