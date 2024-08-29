Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

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(İZMİR) - Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümü nedeniyle şehit ailelerini ziyaret etti. Türkmen, "Onları bir gün değil her gün hatırlayacağız. Şehit ailelerimiz bizlere emanet" dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümünde şehit ailelerini unutmadı. Başkan Türkmen, 1992 yılında Şırnak'ta şehit olan Er Hasan Alkan, 1997 yılında Bingöl'de şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Salbaş, 2007'de Tunceli'de şehit olan Er İlhan Sağlam ve 1992'de Şırnak'ta şehit olan Piyade Er Mustafa Alphan'ın yakınlarını evinlerinde ziyaret ederek, kendilerine Türk Bayrağı işlemeli özel bir plaket hediye etti. Ziyaretlerin ardından Kemalpaşa Cennet Bahçesi Kabristanı'nda yer alan şehitliğe giden Başkan Türkmen, şehit kabirlerine çiçek bırakarak dua etti.

Duygusal anlar yaşanan ziyaretlerde, şehit aileleri ile evlatlarının anılarını paylaşan Başkan Türkmen, daima onların emirlerinde olduklarını ve sık sık kendilerini ziyaret edeceklerini dile getirdi. Şehit yakınlarının ise yaklaşık 30 yıldır ilk kez bir belediye başkanının evlerini ziyaret ettiğini belirtmeleri dikkat çekti.

Türkmen: "Şehit aileleri bize emanet"

Şehit ailelerinin daima yanlarında olduklarını belirten Başkan Türkmen, "Bugün bizler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hep birlikte kutlayabiliyor ve bu ülkede güven içerisinde yaşıyorsak, kuşkusuz vatanımızın bütünlüğü ve bağımsızlığımız uğruna annesini, babasını, eşini, çocuklarını geride bırakarak canını ortaya koyan kahraman şehitlerimizin sayesindedir. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve ailelerimizin yanında olmak bizim için önemli bir görev. Şehit ailelerine ziyaretlerimiz eksiksiz sürecek, yeni kuracağımız bir ekip de ailelerimizle sürekli temasta olacak. Onları bir gün değil her gün hatırlayacağız. Şehit ailelerimiz bizlere emanet. Vatan için gözünü kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" İfadelerini kullandı.