Kemalpaşa Belediyesi Sinek ve Haşere İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

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(İZMİR)- Kemalpaşa Belediyesi, sinek, ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kemalpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ilaçlama ekipleri, 4 araç ve 4 personelle ilçede ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. İlaçlama uygulaması, gün doğumu ve gün batımı saatlerinde gerçekleştiriliyor. Doğanın dengesine uygun ve insan sağlığına zararlı olmayan kimyasallarla yürütülen faaliyetler, yılın her ayında ve ilçenin 48 mahallesinde her gün tekrarlanıyor.

Kanatlı hayvan kapasitesi 5 milyon

Kanatlı hayvan işletmelerinin yaklaşık olarak 5 milyon kapasiteye ulaştığı ilçede, haşere ile mücadeleye ayrı bir önem veriliyor. Larvalara karşı ilaçlama çalışmaları ise gübrelik alanlar, organik atık alanları, su birikintileri, atık su kanalları, kanalizasyon ve foseptikler, çöp konteynerleri gibi sinek üremesine uygun ortamlarda devam ediyor.

"Vatandaşların huzuru ve sağlığı en önemli önceliğimiz"

Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, "İlaçlama ve çevre denetim ekiplerimizce, ilçemizin tüm mahallelerinde sinek, larva ve uçkun mücadelesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Kemalpaşa, İzmir'in ilçeleri arasında hayvancılık faaliyetlerinin en yoğun yapıldığı yerlerden biri, kanatlı hayvan işletmeleri ise yaklaşık olarak 5 milyon kapasiteye ulaşmış durumda, dolayısıyla sivrisinek ve karasinek üremesine uygun ortamlar oluşuyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artırılması, onların huzuru ve sağlığı en önemli önceliğimiz. Hemşehrilerimizin sağlığına tehdit unsuru olan, sorun teşkil edebilecek her duruma karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz. Tedbiri elden bırakmadan çalışmalarımız tüm mahallelerimizde devam edecek" dedi.