CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen konseri' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen konseri' operasyonu: 5 gözaltı

CHP\'li Kemalpaşa Belediyesi\'ne \'Gülşen konseri\' operasyonu: 5 gözaltı

İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili 'kamu harcamalarında usulsüzlük' operasyonunda 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli gözaltına alındı.

17.04.2025 21:06
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İzmir'de Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesi'nin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma yürüttü.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında, iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri suçlamasıyla yakalama kararı verildi.

1'İ BAŞKAN YARDIMCISI 5 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri; Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B. ile belediyenin bu konudaki idari soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B ve belediye personelleri S.K. ile B.B.'nin yanı sıra organizasyon şirketi yetkilisi S.P'yi de gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen konseri' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Kemal:
    konserleri bile milletin rizkindan verdiniz ayıp be ya 103 26 Yanıtla
  • Hls157128:
    normal heykal varsa sorun yok nasılsa 68 13 Yanıtla
  • Aa145394:
    son dakika ekibi bu kadar yalaka olmayın. geçen gün Alp belediyesini böyle anons etmediniz ama belediye CHP olursa hemen CHP'li belediye dersiniz. sizin alayınız ilk seçimden sonra elbet yargılanırsinz 23 56 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Yakalayın hemen 48 14 Yanıtla
  • Galip 35:
    Bu paralar hiç sorun değil ne olacak ki bugün İzmir de suya yüzde 25 zam yapıldı türkiye nin en pahalı suyunu kullanıyoruz milletin cebinden alıyorlar zaten 47 10 Yanıtla
  • 6490203:
    adamlar chp li bütün belediyelere bişey bulacaklar chp silinip gidecek yerine milli partimiz mhp gelecek ülkücü hareket engellenmez devletin başına devlet gelecek devlet bahçelinin askerleriyiz 33 23 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    ak olmayan 10 35 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    akp İstanbul u kaybetmeden once bir yilda 128 milyar dolar konsere para harcadi. yilini merak edenler baksin.. Musk, 120 milyarlara roket yaoiyor, Melih 900 milyar dolara dinazor ucubeleri yapti vsvs hani konser parasi karsilik bulur diye muhalif partiler olunca yuklenmek tam bu iktidarin yapacagi is.. ak kasik kendiler aktan ak. ha bana sorsan belediyelerin hic biri konser vermemeli bir kurus bile harcanmamali o ayri derdim siyasi cinlik yapilmasi sadece.. 11 28 Yanıtla
  • Elisa21:
    DEDELERİ 1 ŞİŞE RAKI YA 12 ADA VERMİŞ YUNAN A 13 7 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    akmh2 5 14 Yanıtla
  • Szka788304:
    konserler yasaklansın kamu harcamaları kayıt altında denetlensin ihaleler belediye il ilçe genel meclisi önünde kabul edilsin kamuya memur alımı atama hariç yasaklansın konser vermek değil belediye nin görevi denetimler sıklaştırın cumhurbaşkanı eleştirme makamı değil hemen harekete geçmeliydi kamu vicdanı nı rahatsız eden bu konularda yıllardır yakın akraba kayırması işe alımı eleştirip duruyorlar kim geçecek önüne mülakat kalksın ücretli konser verecek sanatçı gitsin istediği yerde versin halkın vergileri genele hizmet etmeyen yerde kullanılamaz 8 1 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Ankarada 46 milyon liraaa tan tasciya konser icin verilmis ve abb’ni buna cuzzi bir rakam diyor. Allah islah etsin ya ben fakirim yada hayattan haberim yok !!! 5 3 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    sıkıntı yok hepsini içeriye atın yeniden CHP den seçeriz. yeterli milletin parası tugev e okçuluk derneğine gitmesin 2 2 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    Ahmed 2 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen konseri' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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