Kemalpaşa'da uyuşturucu imalatına baskın, 113 bin 400 hap ele geçirildi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda uyuşturucu imal ettiği değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Depoda otomatik hap basma makinesi, 248 kilo 800 gram kimyasal madde ile 113 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu imal ettiği değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağyurdu Mahallesi'ndeki bir depoda uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Depoya baskın düzenleyen ekipler, otomatik hap basma makinesi, 248 kilo 800 gram uyuşturucu nitelikte kimyasal madde ile 113 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda F.Ö. (26) ve B.Ü. (28) yakalandı.
Kaynak: AA
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