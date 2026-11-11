Kemalpaşa\'da yapılan operasyonda 74 kilo 400 gram metamfetamin bulundu, 4 gözaltı

Kemalpaşa'da yapılan operasyonda 74 kilo 400 gram metamfetamin bulundu, 4 gözaltıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Kemalpaşa'da bir villada uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Aramada 70 kilo 350 gramı sıvı halde toplam 74 kilo 400 gram metamfetamin bulunurken, 4 şüpheli gözaltına alındı ve polisteki işlemleri sürüyor.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda, 70 kilo 350 gram sıvı olmak üzere toplam 74 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yapılan villaya dün operasyon düzenledi. Söz konusu adreste yapılan aramada; 70 kilo 350 gram sıvı halde olmak üzere toplam 74 kilo 400 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan materyaller ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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