İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hayırsever iş insanı İbrahim Özdurakoğlu tarafından yaptırılacak aile sağlık merkezi için protokol imzalandı.
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSBİ) düzenlenen törende İzmir Valisi Süleyman Elban ve iş insanı Özdurakoğlu protokolü imzaladı.
Çambel Mahallesi'nde yaptırılacak olan aile sağlığı merkezinin bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.
Törene Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, İzmir İl Sağlık Müdürü, Mehmet Burak Öztop, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar ve ilgililer katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kemalpaşa'ya Aile Sağlığı Merkezi Protokolü - Son Dakika
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