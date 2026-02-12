Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kemer'de 100 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Kemer'de 50 kilometre içme suyu ve 8 kilometre kanalizasyon hattı imalatını kapsayan yaklaşık 100 milyon liralık yatırımı hayata geçiriyor. Abone bağlantıları ve su depolarıyla ilçenin altyapısı güçlendirilerek kesintisiz, sağlıklı ve çevre dostu hizmet sunulması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, "Kemer İlçesi İçme Suyu İsale, Şebeke, Hat Yenileme ve Kanalizasyon Hatları İmalatı Yapımı İşi" kapsamında 50 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Çalışmalarla birlikte bin 5 adet içme suyu abone bağlantısı yapılarak mahallelerdeki hanelerin şebekeye doğrudan, güvenli ve sağlıklı içme suyu erişimi sağlanacak.

Çalışmalar kapsamında 8 bin metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı da gerçekleştirilecek. Proje ile birlikte mevcut kanalizasyon hatları yenilenerek atık suların çevreye zarar vermeden, güvenli ve kontrollü şekilde iletilmesi sağlanacak. Ayrıca, 200 adet kanalizasyon abone bağlantısı yapılarak yapıların altyapı sistemine entegrasyonu güçlendirilecek. Proje ile Kemer'de yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırım hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Kemer Koordinatörü İsmail Selami Minta, kullanım ömrünü tamamlamış eski içme suyu hatlarının yenileceğini bu kapsamda yaklaşık 50 kilometre içme suyu hattı ile güvenli atıksu iletimi için 8 kilometre de kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirileceğini belirtti. Çalışmaların artan nüfus ve turizm yoğunluğu dikkate alınarak planlandığını belirten Minta, altyapıyı güçlendirerek su kayıplarını azaltmayı, vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sunmayı, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

İş kapsamında Ulupınar, Tekirova, Göynük ve Kuzdere mahallelerinde toplam 7 adet prefabrik betonarme içme suyu deposu ve bu imalatları kapsayan sanat yapıları inşa edilecek. Depolar sayesinde suyun depolanması ve dağıtımı daha kontrollü ve verimli şekilde sağlanacak.

Kemer'de yürütülen içme suyu altyapı çalışmaları mahalle sakinleri ve muhtarlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kemer Merkez Mahalle Muhtarı Yusuf Salova, çalışmaların önemli bir sorunu çözdüğünü belirterek, "Yaşadığımız arızalar ve su kesintileri bizleri zor durumda bırakıyordu. Yapılan bu çalışmalarla şikayetler ortadan kalkacak. ASAT ekiplerine ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.