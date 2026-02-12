Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kemer'de 100 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kemer'de 100 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı

12.02.2026 11:51  Güncelleme: 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer'de 50 kilometre içme suyu ve 8 kilometre kanalizasyon hattı imalatı için yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiriyor. Çalışmalar, su kesintilerini azaltmayı ve çevresel sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Kemer'de 50 kilometre içme suyu ve 8 kilometre kanalizasyon hattı imalatını kapsayan yaklaşık 100 milyon liralık yatırımı hayata geçiriyor. Abone bağlantıları ve su depolarıyla ilçenin altyapısı güçlendirilerek kesintisiz, sağlıklı ve çevre dostu hizmet sunulması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, "Kemer İlçesi İçme Suyu İsale, Şebeke, Hat Yenileme ve Kanalizasyon Hatları İmalatı Yapımı İşi" kapsamında 50 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Çalışmalarla birlikte bin 5 adet içme suyu abone bağlantısı yapılarak mahallelerdeki hanelerin şebekeye doğrudan, güvenli ve sağlıklı içme suyu erişimi sağlanacak.

Çalışmalar kapsamında 8 bin metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı da gerçekleştirilecek. Proje ile birlikte mevcut kanalizasyon hatları yenilenerek atık suların çevreye zarar vermeden, güvenli ve kontrollü şekilde iletilmesi sağlanacak. Ayrıca, 200 adet kanalizasyon abone bağlantısı yapılarak yapıların altyapı sistemine entegrasyonu güçlendirilecek. Proje ile Kemer'de yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırım hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Kemer Koordinatörü İsmail Selami Minta, kullanım ömrünü tamamlamış eski içme suyu hatlarının yenileceğini bu kapsamda yaklaşık 50 kilometre içme suyu hattı ile güvenli atıksu iletimi için 8 kilometre de kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirileceğini belirtti. Çalışmaların artan nüfus ve turizm yoğunluğu dikkate alınarak planlandığını belirten Minta, altyapıyı güçlendirerek su kayıplarını azaltmayı, vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sunmayı, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

İş kapsamında Ulupınar, Tekirova, Göynük ve Kuzdere mahallelerinde toplam 7 adet prefabrik betonarme içme suyu deposu ve bu imalatları kapsayan sanat yapıları inşa edilecek. Depolar sayesinde suyun depolanması ve dağıtımı daha kontrollü ve verimli şekilde sağlanacak.

Kemer'de yürütülen içme suyu altyapı çalışmaları mahalle sakinleri ve muhtarlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kemer Merkez Mahalle Muhtarı Yusuf Salova, çalışmaların önemli bir sorunu çözdüğünü belirterek, "Yaşadığımız arızalar ve su kesintileri bizleri zor durumda bırakıyordu. Yapılan bu çalışmalarla şikayetler ortadan kalkacak. ASAT ekiplerine ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, Güncel, Kemer, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kemer'de 100 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

13:53
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 14:20:18. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kemer'de 100 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.