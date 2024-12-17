Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken düşerek ayağı kırılan kişi, jandarma ekibince helikopterle kurtarıldı.
Beldibi Mahallesi'nde ormanlık alanda yürüyüşe çıkan Ahmet Uluışık, ayağının kayması sonucu düşerek yaralandı.
Uluışık, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bölgenin sarp kayalık olmasından dolayı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi helikopterle yaralıya ulaştı.
Ayağının kırıldığı belirlenen Uluışık, yapılan ilk müdahalenin ardından halatlar yardımıyla helikopterle bulunduğu yerden kurtarıldı.
Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kemer'de Düşerek Ayağını Kıran Yürüyüşçü Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika
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