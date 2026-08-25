Kemer'de Hazine Taşınmazlarına Usulsüzlük Operasyonu - Son Dakika
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Kemer'de Hazine Taşınmazlarına Usulsüzlük Operasyonu

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Antalya'da 27 kişi, Hazine taşınmazlarını usulsüzce devretmekten gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Hazine'ye ait taşınmazların, mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelerin üzerine geçirildiğine yönelik soruşturma kapsamında; aralarında Milli Emlak personeli, tapu müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarlarının yer aldığı 27 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında incelemeye alınan 80 Hazine taşınmazının ekonomik büyüklüğünün 10 milyar TL seviyesine ulaştığı belirtildi.

Kemer ilçesinde Hazine'ye ait taşınmazların, hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmadığı veya satışa engel hukuki ve fiili durumlar mevcut olduğu halde belirli kişi ve aile çevrelerine geçirildiği, bu suretle kamunun zarara uğratıldığı ve özel kişilere haksız ekonomik menfaat sağlandığı yönündeki bulgular üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

İŞLEM TEMASI ÖRGÜTSEL YAPIYI GÖSTERİYOR

Soruşturmada; MASAK ve banka verileri, HTS ve baz kayıtları, tapu hareketleri, bakanlık müfettişliği ve ön inceleme raporları, bilirkişi raporları, taşınmaz satış dosyaları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile iletişimin dinlenmesi sonucu elde edilen kayıtların birlikte değerlendirildiği kaydedildi. Bulguların bütününün; olayların münferit idari hata veya birbirinden bağımsız usulsüzlüklerle açıklanmasının güç olduğunu, kamu görevlileri ile sivil yararlanıcılar arasında süreklilik gösteren işlem, iletişim, para ve taşınmaz ilişkilerinin bulunduğunu ve eylemlerin örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiğini ortaya koyduğu belirtildi.

YAPILANMANIN BAŞINDAKİ İSİM MİLLİ EMLAK UZMANI

Mevcut delillere göre yapılanmanın, Kemer'de Milli Emlak Uzmanı Gökhan K.'nin sevk ve koordinasyonunda hareket ettiği; Milli Emlak personelinin taşınmazların tespiti, kullanıcı ve hak sahiplerinin belirlenmesi, satış dosyalarının hazırlanması, satışa engel durumların değerlendirilmesi ve tescil süreçlerinde; sivil ayağın ise uygun kişilerin belirlenmesi, taşınmazların edinilmesi, aile veya bağlantılı kişiler arasında devredilmesi ve elde edilen ekonomik menfaatin ilgili çevrede tutulması aşamalarında rol aldığının belirlendiği kaydedildi.

TESPİT YAPMADAN BEYANA GÖRE SATIŞ

Elde edilen tape kayıtlarında, soruşturmanın temel iddiasını doğrudan veya dolaylı biçimde destekleyen görüşmeler bulunduğu belirtilen soruşturma dosyasında yer alan şüpheli Gökhan K. ile M.K arasında yapılan görüşmede, tarımsal indirimli satış işlemlerine ilişkin vatandaşın tespitini yapmadan beyana göre hareket edildiğine yönelik ifadelerin bulunduğu belirtildi. Bu görüşmenin, satış için belirleyici olan fiili kullanım ve hak sahipliği şartlarının gerektiği şekilde araştırılmadan işlem yapıldığının şüphelinin kendi anlatımıyla kabul edilmesi bakımından önem taşıdığı ifade edildi.

'KUSURSUZ YANIK BİR YER OLURSA AYARLA'

Yine bir görüşmede H.Y.'nin 'Kusursuz yanık bir yer olursa ayarla bana' sözlerine, Gökhan K.'nın 'Ayarlarım. Bir şey denk gelirse alırız sana' şeklinde karşılık verdiği, devamında da Milli Emlak personeli Yunus F.'nin Ovacık'ta yaklaşık 700 metrekare büyüklüğünde bir taşınmazı 15 bin TL'ye aldığını örnek olarak anlattığı kaydedildi. Görüşmenin, Hazine taşınmazlarının kamu görevlisince üçüncü kişiler lehine 'ayarlanabilecek' ekonomik değerler olarak ele alındığı yönündeki soruşturma tezini desteklediği belirtildi.

'EMANETİ SENDE, SEN TAKİP EDERSİN'

Gökhan K. ile H.E. arasındaki başka bir görüşmede de 'Emaneti sende, sen takip edersin', 'Ben takip ediyorum abi, sıkıntı yok' şeklinde konuşulduğu; şüpheli Savaş Y. ile Asuman Y. arasındaki görüşmede ise 'Getirmiş mi emaneti, getirdiyse geleyim' ifadelerinin yer aldığı ifade edildi. Usulsüz satış işlemlerinde rol alan kamu görevlileri ile taşınmazlardan yararlanan kişiler arasında doğrudan para transferleri, yüksek tutarlı nakit hareketleri, taşınmaz devirleri ve uzun süreli yoğun iletişim ilişkilerinin tespit edildiği kaydedildi.

21 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

80 Hazine taşınmazının incelemeye alındığı, bu taşınmazların ekonomik büyüklüğünün 10 milyar TL seviyesine ulaştığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında; Milli Emlak personeli, tapu müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivillerin yer aldığı 27 şüpheliye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleri ile Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de bulunan 21 ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 27 şüpheli, gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Antalya, Gözaltı, Güncel, Kemer, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemer'de Hazine Taşınmazlarına Usulsüzlük Operasyonu - Son Dakika

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