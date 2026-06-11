Kemer'de Mavi Bayrak Töreni - Son Dakika
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Kemer'de Mavi Bayrak Töreni

Kemer\'de Mavi Bayrak Töreni
11.06.2026 19:20
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Antalya'nın Kemer ilçesinde G Marina ve 5 yat Mavi Bayrak ödülü aldı. Tören düzenlendi.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir marina ve 5 yata, düzenlenen törenle Mavi Bayrak asıldı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından G Marina Kemer'in ve Eliza Yatçılık'a ait 5 yatın Mavi Bayrak ödülüne layık görülmesi dolayısıyla bayrak teslim töreni düzenlendi.

Törene, TÜRÇEV Antalya İl Temsilcisi Mustafa Ergiydiren, Kemer Liman Başkanı Mustafa Halli, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Baytekin, Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, Eliza Yat şirketinin sahibi Selçuk Demen ve davetliler katıldı.

TÜRÇEV İl Temsilcisi Ergiydiren, Eliza Yat'ın almaya hak kazandığı 5 bayrakla ülkenin Mavi Bayraklı turizm tekneleri arasında önemli yer tuttuğunu söyledi.

G Marina Kemer'in de Mavi Bayrak kazandığını anlatan Ergiydiren, denetimleri tamamlanan marina, plaj ve yatlara bayrakları teslim etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Ödülü teslim alan Eliza Yat şirketinin sahibi Selçuk Demen ise çevre hassasiyetine dikkati çekerek, "Temiz ve güvenli denizlerimizde hep beraber olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından marina ve yatlara Mavi Bayrak asılarak belgeleri verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kemer'de Mavi Bayrak Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İsmail Yavuz Çelik İsmail Yavuz Çelik:
    allah bu marinayı ve yatları korusun çevre için yapılan her iş hayırlı olsun 0 0 Yanıtla
  • Oktay Sarı Oktay Sarı:
    çevre koruma falan güzel de bunu kim takip ediyor gerçekten! 0 0 Yanıtla
  • İzzet Perde İzzet Perde:
    valla bu mavi bayrak işi ne kadar ciddi bilmiyorum da güzel görünüyor yani 0 0 Yanıtla
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