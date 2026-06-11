Kemer\'de Mavi Bayrak Töreni

Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir marina ve 5 yata, düzenlenen törenle Mavi Bayrak asıldı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından G Marina Kemer'in ve Eliza Yatçılık'a ait 5 yatın Mavi Bayrak ödülüne layık görülmesi dolayısıyla bayrak teslim töreni düzenlendi.

Törene, TÜRÇEV Antalya İl Temsilcisi Mustafa Ergiydiren, Kemer Liman Başkanı Mustafa Halli, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Baytekin, Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, Eliza Yat şirketinin sahibi Selçuk Demen ve davetliler katıldı.

TÜRÇEV İl Temsilcisi Ergiydiren, Eliza Yat'ın almaya hak kazandığı 5 bayrakla ülkenin Mavi Bayraklı turizm tekneleri arasında önemli yer tuttuğunu söyledi.

G Marina Kemer'in de Mavi Bayrak kazandığını anlatan Ergiydiren, denetimleri tamamlanan marina, plaj ve yatlara bayrakları teslim etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Ödülü teslim alan Eliza Yat şirketinin sahibi Selçuk Demen ise çevre hassasiyetine dikkati çekerek, "Temiz ve güvenli denizlerimizde hep beraber olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından marina ve yatlara Mavi Bayrak asılarak belgeleri verildi.