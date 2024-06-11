Kemer'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KEMER'DE ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kemer'e bağlı Ovacık Mahallesi'nin Soğucaksu mevkisindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 1 helikopter, 2 su ikmal aracı, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve Kemer Orman İşletme Şefliği'ne bağlı orman işçileri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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