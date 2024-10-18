Kemer'de Otel Yangını: 48 Tatilci Mahsur Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kemer'de Otel Yangını: 48 Tatilci Mahsur Kaldı

Kemer\'de Otel Yangını: 48 Tatilci Mahsur Kaldı

Kemer'de bir otelde çıkan yangın sonrası 48 tatilci itfaiye tarafından kurtarıldı, 12 kişi yaralandı.

18.10.2024 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı otelin çatısında çıkan yangın nedeniyle 48 tatilci mahsur kaldı. Panikleyen bazı tatilciler çarşafları birbirine bağlayıp binadan inmeye çalıştı. Hızla olay yerine gelen ekipler tarafından tatilciler itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve yaralanan 12 tatilci ise hastaneye götürülerek tedaviye alınırken, söndürülen yangın sonrası otelde hasar oluştu.

Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki D-400 karayolu üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde saat 16.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 6 katlı otelin çatı kısmında başlayan yangın hızla büyüdü. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni haber verildi. İhbar sonrası hızla bölgeye itfaiye, sağlık, UMKE, AFAD, jandarma, JAK ve polis ekipleri sevk edildi. Otelde konaklayan 270 tatilcinin tahliye edilmesi için harekete geçildi. Tatilcilerin büyük bölümü tahliye edilirken, 48 kişi ise üst katlarda mahsur kaldı. Panikleyen turistlerden bazıları birbirine bağladıkları çarşaflarla binadan inmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Ekipler, mahsur kalanların kurtarılması için harekete geçti. İtfaiye merdiveniyle üst katlara ulaşan ekipler, 48 tatilciyi kısa sürede kurtardı. Dumandan etkilenen ve kaçmaya çalışırken düşerek yaralanan tatilcilerden 12'si ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Diğer tatilciler aynı gruba ait başka bir otele götürülürken, yangın ise ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.

Olay yerine gelen Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, "Can kaybı olmamasından dolayı çok mutluyuz. Misafirlerimizin hepsi hızlı müdahaleyle kurtarıldı. Mahsur kalan 48 kişi merdivenlerle indirildi. Bazı misafirlerimiz hastanede tedaviye alındı. Hiçbirinde ciddi bir şey yok" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kurtarma, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Kemer, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemer'de Otel Yangını: 48 Tatilci Mahsur Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 07:58:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kemer'de Otel Yangını: 48 Tatilci Mahsur Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.