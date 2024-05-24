Kemer\'de Ruhsat İşlemleri Sırasında Haksız Menfaat İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüphelilerden 2\'si Tutuklandı

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Antalya'nın Kemer ilçesinde bir iş yerinin ruhsat işlemleri sırasında haksız maddi menfaat temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden önceki dönem meclis üyesi ile belediye personeli tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca E.P'ye ait iş yeri için şubatta belediyeden verilen ruhsatla ilgili işlemler sırasında haksız maddi menfaat temin edildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan önceki dönemde Kemer Belediyesinde başkan vekilliği ile belediye meclis üyesi görevlerinde bulunan M.T. ve yine o dönemde ruhsat denetim müdür vekilliği yapan belediye personeli B.B. ile S.H, S.I, S.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden S.P. ifadesi alındıktan sonra salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ile B.B. tutuklandı, S.H. ile S.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.