Kemer'de Tarihi Batarya Protokolü - Son Dakika
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Kemer'de Tarihi Batarya Protokolü

Kemer\'de Tarihi Batarya Protokolü
09.07.2026 19:58
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Topçu Yüzbaşı Aker Bataryası'nın ihyası için Antalya Valiliği ile Gelibolu Alan Başkanlığı protokol imzaladı.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki tarihi Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Bataryası'nın ihyasına yönelik Antalya Valiliği ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Antalya Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende, tarihi bataryanın korunması, ihya edilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik yürütülecek çalışmaları kapsayan iş birliği protokolü taraflarca imza altına alındı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, Antalyalı kahraman Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in adının yaşatılması ve yeni nesillere tanıtılması amacıyla uzun süredir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Protokolle çalışmaların yeni bir aşamaya geçtiğini belirten Şahin, Kemer'de Mustafa Ertuğrul Aker'in Fransız savaş gemisi Paris II'yi batırdığı bölgede Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bölgede bilgilendirme panoları, yürüyüş yolları, seyir terasları ve dönemi anlatan çeşitli düzenlemelerin yapılacağını anlatan Şahin, "Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Harbini tanıtan, orada yapılan çalışmaların bir benzerini inşallah Kemer'de yapacağız." dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Çanakkale'de kahramanların hatırasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştıklarını belirtti.

Kaşdemir, hazırlık çalışmalarının tamamlandığını, yapım sürecinin de kısa süre içinde başlamasının planlandığını bildirdi.

Kaynak: AA

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