Kemer'de Yasa Dışı Para Transferine Operasyon - Son Dakika
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Kemer'de Yasa Dışı Para Transferine Operasyon

Kemer\'de Yasa Dışı Para Transferine Operasyon

Antalya Kemer'de yasa dışı para transferine yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

07.02.2025 00:17
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Antalya'nın Kemer ilçesinde yasa dışı para transferine yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "tefecilik, dolandırıcılık, yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçlarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Ekipler, kuyumculuk yapan A.K'nin iş yerinde yaklaşık 9 milyon liranın hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma gerçekleştirdi. İş yerindeki güvenlik kameralarına ait 6 aylık kayıtları inceleyen ekipler, bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiğini ya da teslim aldığını tespit etti.

Ekipler, yasa dışı para transfer etmek isteyen yerli ve yabancıların K.A, A.K. ve D.C'nin işlettikleri kuyumcu ve döviz bürolarına geldiklerini, para aktarımının "Hawala" adı verilen yöntemle gerçekleştirildiğini belirledi.

Kuyumcu ve döviz bürosu işletenlerin yasa dışı para transferinden yaklaşık yüzde 5 komisyon aldıkları tespit edildi.

Geçen yıl nisan ayından bu yana jandarma tarafından teknik ve fiziki takibe alınan 17 şüphelinin banka kayıtlarından 2020 sonrasında parasal işlem hacimlerinde kayıtlı gelirlerinden çok yüksek oranda artış olduğu, kripto hesaplarına para aktarıldığı saptandı.

Şüphelilerin yaklaşık 20 milyar Türk lirasını yasa dışı yöntemle gönderdikleri, transfer işlemi üzerinden komisyon ücreti aldıkları, çok sayıda menkul ve gayrimenkul edindikleri anlaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla suç örgütüne yönelik operasyonda kuyumcu ve döviz bürolarının sahipleri K.A., A.K. ve D.C. ile 14 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kemer'de Yasa Dışı Para Transferine Operasyon - Son Dakika

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