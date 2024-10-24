Kemer'de Yol ve Kaldırım Çalışmaları

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Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol ve kaldırım çalışması yapılıyor.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki yol ve kaldırımların daha güvenli hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Tekirova, Kiriş, Göynük, Arslanbucak, Kuzdere, Çamyuva mahallelerindeki yollarda meydana gelen tahribatlar da en kısa zamanda tamamlanacak.