Kemer'deki Phaselis Festivali'nde Sinatra şarkıları 1500 kişi önünde seslendirildi

ANTALYA'nın Kemer İlçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Phaselis Festivali'nin ikinci gününde ünlü sanatçılar Frank Sinatra, Tom Jones ve Engelbert Humperdinck'in unutulmaz şarkıları seslendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından organize edilen Phaselis Festivali, ikinci gün konserleriyle devam etti. Organizasyona Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Yakan, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Baytekin, KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, yönetim kurulu üyeleri Aydın Aytuğ, Haydar Çulfa, İsmail Kıyar, yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlardan oluşan yaklaşık 1500 kişi katıldı. Frank Sinatra, Tom Jones ve Engelbert Humperdinck'in unutulmaz şarkıları, Teyfik Rodos'un anlatımı eşliğinde Altuğ Dilmaç tarafından yorumlandı. İzleyicilerin uzun süre ayakta alkışladığı performans 1 saat olmasına rağmen sanatseverlerin ardı ardında ısrarları nedeniyle 15 dakika daha uzadı.

SEZEN AKSU ŞARKILARI PHASELİS ANTİK KENTİ'NDE

Festivalin 3'üncü günü, 25 Eylül Cuma günün düzenlenecek konserde bu kez Sezen Aksu'nun şarkıları seslendirilecek. 'Sezen'ce Bir Gece' başlığını taşıyan konserin solisti Gökçe Eyüpgiller olurken, sanatçıya piyanoda Metin Kiper eşlik edecek.

Haber- kamera: Levent YENİGÜN/KEMER,