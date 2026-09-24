Kemer'deki Phaselis Festivali'nde Sinatra şarkıları 1500 kişi önünde seslendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemer'deki Phaselis Festivali'nde Sinatra şarkıları 1500 kişi önünde seslendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemer'de 16'ncısı düzenlenen Phaselis Festivali'nin ikinci gününde Frank Sinatra, Tom Jones ve Engelbert Humperdinck şarkıları yorumlandı. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı etkinlikte performans 15 dakika uzarken, 25 Eylül'de Sezen Aksu şarkıları seslendirilecek.

ANTALYA'nın Kemer İlçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Phaselis Festivali'nin ikinci gününde ünlü sanatçılar Frank Sinatra, Tom Jones ve Engelbert Humperdinck'in unutulmaz şarkıları seslendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından organize edilen Phaselis Festivali, ikinci gün konserleriyle devam etti. Organizasyona Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Yakan, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Baytekin, KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, yönetim kurulu üyeleri Aydın Aytuğ, Haydar Çulfa, İsmail Kıyar, yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlardan oluşan yaklaşık 1500 kişi katıldı. Frank Sinatra, Tom Jones ve Engelbert Humperdinck'in unutulmaz şarkıları, Teyfik Rodos'un anlatımı eşliğinde Altuğ Dilmaç tarafından yorumlandı. İzleyicilerin uzun süre ayakta alkışladığı performans 1 saat olmasına rağmen sanatseverlerin ardı ardında ısrarları nedeniyle 15 dakika daha uzadı.

SEZEN AKSU ŞARKILARI PHASELİS ANTİK KENTİ'NDE

Festivalin 3'üncü günü, 25 Eylül Cuma günün düzenlenecek konserde bu kez Sezen Aksu'nun şarkıları seslendirilecek. 'Sezen'ce Bir Gece' başlığını taşıyan konserin solisti Gökçe Eyüpgiller olurken, sanatçıya piyanoda Metin Kiper eşlik edecek.

Haber- kamera: Levent YENİGÜN/KEMER,

Kaynak: DHA
Frank SinatraKültür SanatSezen AksuTom JonesEtkinlikGüncelTurizmEylülKemerSanatMüzikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ergen cildinde çok aşamalı rutin tartışması: İki dermatolog sade bakımda birleşti Ergen cildinde çok aşamalı rutin tartışması: İki dermatolog sade bakımda birleşti
Sergen Yalçın’dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim 8-0’a rağmen yok Sergen Yalçın'dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim! 8-0'a rağmen yok
Divriği yaylasında kaybolan Büşra bebekten 14 gündür iz yok Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı Divriği yaylasında kaybolan Büşra bebekten 14 gündür iz yok! Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
Bursa’da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu Bursa'da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
11:47
Deprem nedeniyle Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
11:42
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
11:27
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık
Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:58
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 11:56:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Kemer'deki Phaselis Festivali'nde Sinatra şarkıları 1500 kişi önünde seslendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei