Kemer\'den Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Kemer Belediyesi tarafından yürütülen "Eğitim Varsa Gelecek Var" Projesi kapsamında, ilçedeki okullara ücretsiz kırtasiye malzemesi desteği sağlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, anaokulundan 8. sınıfa kadar 6 bin 500 öğrenciye yönelik ücretsiz kırtasiye malzemelerinin okullara dağıtımı sürüyor.

Öğrencilere destek amacıyla yürütülen dağıtım çalışmaları, Hakkı Saygan Hacı Hafize Saygan-3 Ortaokulu'nda devam etti.