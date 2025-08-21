Kemer Belediyesi tarafından yürütülen "Eğitim Varsa Gelecek Var" Projesi kapsamında, ilçedeki okullara ücretsiz kırtasiye malzemesi desteği sağlanıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, anaokulundan 8. sınıfa kadar 6 bin 500 öğrenciye yönelik ücretsiz kırtasiye malzemelerinin okullara dağıtımı sürüyor.
Öğrencilere destek amacıyla yürütülen dağıtım çalışmaları, Hakkı Saygan Hacı Hafize Saygan-3 Ortaokulu'nda devam etti.
Son Dakika › Güncel › Kemer'den Öğrencilere Kırtasiye Desteği - Son Dakika
