ATSO Başkanı Hacısüleyman: Kemer'in 2050 Vizyonu Ortak Akılla Şekillenmeli

10.04.2026 14:00
ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Kemer'in 2050 vizyonunu planlamak için ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. 144. Yıl Kemer Vergi Ödül Töreni'nde iş insanları onurlandırıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Kemer'in geleceğinin ortak akılla şekillendirilmesi gerektiğini belirterek, turizmden ticarete tüm alanlarda 2050 vizyonunun bugünden planlanmasının önemine işaret etti. ATSO tarafından düzenlenen 144. Yıl Kemer Vergi Ödül Töreni ve Üye Buluşması'nda, 2024 yılı ticari kazanç, kurumlar ve gelir vergisi kategorilerinde dereceye giren mükelleflere ödülleri verildi. Törene, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Hacısüleyman, açılış konuşmasında, Kemer'in 2050 yılında nasıl bir turizm destinasyonu olması gerektiği ve tarım, ticaret, sanayi ile şehirleşme modellerinin tartışılması gerektiğini vurguladı. Teknoloji, ulaşım ve tüketim alışkanlıklarının hızla değiştiğini, iklim değişikliğinin turizm ve tarımı etkileyeceğini belirterek, ortak bir vizyon oluşturmanın önemini dile getirdi. Ayrıca, ATSO'nun 144 yıllık köklü geçmişine değinerek, üreten ve vergilendiren iş insanlarını onurlandırdıklarını ifade etti.

Küresel ekonomik gelişmelere de değinen Hacısüleyman, ticaret savaşları, artan maliyetler ve Rusya-Ukrayna savaşının iş dünyasını etkilediğini, Avrupa pazarında turist profillerinin değiştiğini ve bunun sektörü doğrudan etkilediğini söyledi. Tören, ödül takdimiyle sona erdi.

