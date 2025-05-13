Arkadaşların "kemer" oyunu hastanede bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arkadaşların "kemer" oyunu hastanede bitti

Geniş Video İzle

Karabük'ün Yenice ilçesinde arkadaşlarıyla kemer vurma oyunu oynarken kafasını kirişe çarpan genç yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin kafasına 3 dikiş atılırken, olay anı kameraya yansıdı.

13.05.2025 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Yenice ilçesinde arkadaşlarıyla oynadığı "kemer vurma" oyununda kafasını duvara çarpan genç yaralandı. Talihsiz olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

"KEMER" OYUNU SIRASINDA KAFASINI KİRİŞE ÇARPTI

Olay, ilçeye bağlı Değirmenyanı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Erkan isimli genç, arkadaşlarıyla "kemer vurma" olarak bilinen oyunu oynarken kaçmak istediği sırada koltuğun üzerinden atladı. Kontrolsüz atlayışın ardından Erkan, kafasını salonun ortasındaki kirişe çarptı. Acı içerisinde yere yığılan Erkan'ın kafasından kanlar aktığını gören arkadaşları büyük panik yaşadı.

KAFASINA DİKİŞ ATILDI

Yaralı genç, arkadaşları tarafından Yenice Devlet Hastanesine götürüldü. Burada kafasına dikiş atılan Erkan, daha sonra ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık 10 saat müşahede altında tutulan genç hastaneden taburcu edildi.

Arkadaşların 'kemer' oyunu hastanede bitti

OLAY ANI KAMERADA

Kafasını kirişe vurduğunda yere düşerek bayılacak gibi olduğunu belirten Fatih Erkan, "Yenice Devlet Hastanesinde 3 dikiş attılar. Tomografi çekilmesi için de Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Sabaha kadar beklettiler. Herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı için hastaneden taburcu olduk" dedi. Oyun sırasında gözleri kapalı olan Erdem Alagöz ise arkadaşının kafasından kan aktığını görünce korktuklarını ifade etti. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arkadaşların "kemer" oyunu hastanede bitti
Kaynak: İHA

Fatih Erkan, Güvenlik, 3-sayfa, Karabük, Yenice, Güncel, Kemer, Yaşam, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşların 'kemer' oyunu hastanede bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 6490203:
    olur öyle şeyler hastane sizi bekler iyi günler ben istanbuldan Kamil saygılar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Cevdet Yılmaz’dan PKK’nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu

19:25
ABD Başkanı Trump: Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdık
ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık
18:29
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy’nin Ankara’da vereceği konser iptal edildi
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
16:58
Netanyahu: Gazze’ye tam kapasite saldıracağız
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
07:09
Balık Ayhan hayatını kaybetti
Balık Ayhan hayatını kaybetti
01:39
İstanbul Okmeydanı’nda metrobüste yangın çıktı
İstanbul Okmeydanı'nda metrobüste yangın çıktı
01:04
Mersin’de trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
00:24
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
00:07
Bursa’da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü 3 kişi yaralandı
Bursa'da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü! 3 kişi yaralandı
00:05
Büyük Birlik Partisi’nden PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
Büyük Birlik Partisi'nden PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
23:44
Dev seri sona erdi Tam 19 maç sonra kaybettiler
Dev seri sona erdi! Tam 19 maç sonra kaybettiler
23:27
Yılmaz Özdil hakkında ’devleti aşağılayıcı paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 19:59:28. #7.13#
SON DAKİKA: Arkadaşların "kemer" oyunu hastanede bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.