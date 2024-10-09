Kemer, Spor Turizmi ile Sezonu Uzatıyor - Son Dakika
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Kemer, Spor Turizmi ile Sezonu Uzatıyor

Kemer, çeşitli spor etkinlikleriyle turizmi çeşitlendirip, sezonu 12 aya çıkarıyor.

09.10.2024 11:17
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Antalya'nın Kemer ilçesi, ev sahipliği yaptığı çok sayıda spor etkinliğiyle turizmde hem çeşitliliği artırıyor hem de sezonu uzatıyor.

Yılbaşından bu yana 14 milyondan fazla turisti ağırlayan Antalya'nın, coğrafi konumu ile bisiklet, motosiklet, doğa yürüyüşü, dalış, yelken gibi çeşitli spor branşlarının rahatlıkla yapılabildiği ilçesi Kemer, son yıllarda spor turizmiyle dünyanın dört bir yanından sporcu çekiyor.

Motosiklette Sea To Sky, koşuda Run To Sky, bisiklette Akra GranFondo, Tour of Antalya, yelkende Likya Cup, Bocce Dünya Şampiyonası, Beycik Kaya Tırmanışı, Kemer Sualtı Günleri, Aquamasters Yüzme Yarışı, Oryantring Festivali gibi uluslararası 15 organizasyona ev sahipliği yapan Kemer, bu hafta da Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı ile 42 ülkeden sporcuları ve yakınlarını ağırlayacak.

Her yıl yaklaşık 20 ulusal ve uluslararası organizasyon yapılıyor

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, AA muhabirine, ilçede organize edilen spor müsabakalarının yurt dışında ilçenin tanınırlığını daha da artırdığını belirtti.

Kemer bölgesinin turizm açısından çok avantajlı olduğuna işaret eden Solmaz, şunları söyledi:

"İlçeye gelen turist sayısı her geçen yıl artıyor. Burada sezonu uzatmak ve çeşitliliği artırmak istiyoruz. Bu konuda en önemli argümanımız spor. Geçen yıl spor faaliyetlerinde yaklaşık 20 ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. Bunlar her yıl ilçemizde yapılmaya devam ediyor. Gelecek yıl sayıyı artırmanın peşindeyiz. Yarışlar çeşitlendikçe ve bu bölgenin güzellikleriyle de birleştikçe sporla turizmin bir arada hareket ettiği bir destinasyon haline geldik."

Solmaz, yarışlarla farklı alanlarda başarılı, dünyaca tanınan sporcuları da ilçeye getirdiklerini, tatil de yapabilecekleri bir bölge olduğunu gösterdiklerini kaydetti.

Sporun ilçedeki turizm sezonunun 12 aya yayılmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Solmaz, "Mevsimsel, doğa şartlarımız çok uygun. Bu avantajları da sürdürülebilir turizmde değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Gelen misafirin yüzde 20'si spor turizmine yöneliyor

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı ve turizmci Volkan Yorulmaz da turizmciler olarak alternatif turizm noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını ve bunda spor turizminin önemli bir paya sahip olduğunu belirtti.

Bölgenin coğrafi konumuna uygun ve dünya çapında tanınan organizasyonları yıllardır düzenli bir şekilde ilçede gerçekleştirdiklerini anlatan Yorulmaz, bu çalışmaların da meyvelerini almaya başladıklarını kaydetti.

Spor ile hem sezonu uzattıklarını hem döviz girdisini artırdıklarını dile getiren Yorulmaz, "Dünyada deniz, kum, güneş artık yeterli gelmiyor. Bunu yan faktörlerle beslemek gerekiyor. Spor da bunlardan biri. Spor artık hayatımızın her yerinde. Yeme içme kadar önemli. Tatille de birleştiriliyor. Gelen misafirin yüzde 20'si spor turizmine yönelik desek yalan olmaz." dedi.

Yorulmaz, yarışlar için gelen sporcunun memnun ayrılarak tatil için de ailesiyle, arkadaşlarıyla tekrar ilçeye geldiğini, turizmde sürekliliği sağlamış olduklarını bildirdi.

Kemer Enduro Motosiklet Klübü (KEMK) Başkanı ve Sea to Sky Organizatörü Semih Özdemir de hafta sonu yapılacak Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı ile 42 ülkeden 420 sporcunun yanı sıra ailelerinin de geleceğini ve Kemer'de farklı otellerde tatil yapacaklarını söyledi.

Ayrıca yarış için gelen sporcuların önemli markaların sponsorluğunda bulunduğunu ifade eden Özdemir, "Sporcular dünya çapında tanınan isimler, yarışlar için geliyorlar ama buradan her gün sosyal medyada sayısız paylaşımlar yapıyorlar. Bizi tanıtıyorlar." dedi.

Sky To Sea Bisiklet Yarışı ve Transtaurus Dağ Bisikleti Yarışı Organizatörü Ömer Nizam da misafirlerin otelden çıkıp dağlarda yürüyüş yapabildiğini, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen rotada bisiklet, motosiklet kullanabildiğini belirtti.

Spor organizasyonları için gelen misafirlerin deniz, kum, güneş üçlüsünden faydalanabilmesinin de büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Nizam, bölgenin spor turizminden daha fazla pay alması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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