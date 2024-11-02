Kemi Badenoch, Muhafazakar Parti'nin Yeni Başkanı

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(ANKARA) - İngiltere'nin önceki Başbakanı Rishi Sunak'ın liderliğinde girdiği genel seçimlerde, ağır bir yenilgi almasının ardından İngiltere'nin Muhafazakar Partisi'nin yeni başkanı Kemi Badenoch oldu. Badenoch, İngiltere siyasetinde belirleyici rolü olan siyasi bir partiyi yöneten ilk siyahi kadın olarak tarihe geçti.

Kemi Badenoch oyların yüzde 57'sini alarak İngiltere'de Muhafazakarların yeni lideri oldu. İngiltere medyası Badenoch'un aldığı oy oranının partinin önceki başkanlarının aldığı desteğe kıyasla zayıf olduğunun altını çiziyor.

Nijerya'da büyüyen Badenoch, İngiltere siyasetinde belirleyici rolü olan siyasi bir partiyi yöneten ilk siyah kadın olarak tarihe geçti. Muhafazakarlar temmuz ayında önceki başbakan Rishi Sunak'ın liderliğinde girdiği genel seçimlerde 1906 yılından bu yana en ağır yenilgi almıştı. Sunak, tarihi yenilginin sorumluluğunu üstlenmiş ve partisinin başkanlığından istifa etmişti.

Son sekiz buçuk yılda Muhafazakarların seçtiği altıncı başkan olan Badenoch'ın, parti içerisindeki seçim kampanyasında öne çıkan söylem "ilk ilkelere dönüş" vaadi ve yeni bir siyaset platformu oluşturmak oldu. Başkanlık seçimlerinin kazanmasınınn ardından konuşan Badenoch, zafer konuşmasında, parti üyelerine "gerçekleri konuşma ve işe koyulma zamanının geldiğini" söyledi. Muhafazakarların yeni lideri "ilk sorumluluğum, bu İşçi Partisi hükümetini denetlemek. İkincisi ise, önümüzdeki birkaç yıl içinde hükümete hazırlanmaktır ve bu da en az birincisi kadar önemlidir" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kemi Badenoch'un seçim zaferini sosyal medya hesabı üzerinden kutlayarak, Badenoch'un İngiltere'de büyük bir partiye seçilen ilk siyah lideri olmasının İngiltere için "gurur verici bir an" olduğunu söyledi.