Kemoterapi Öcü Değil, Ezeli ve Ebedi Partner

27.04.2026 03:41
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin Antalya'da düzenlediği 13. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde kanser tedavisindeki son gelişmeler ele alındı. Uzmanlar, kemoterapinin önemini vurgulayarak 'Kanser eşittir ölüm değil' mesajı verdi.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen 13. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde kanser tedavisindeki son gelişmeler, immünoterapi, hedefe yönelik tedaviler, mRNA aşıları, yapay zeka ve kanserden korunma yolları ele alındı. Dernek Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, kemoterapinin önemine dikkat çekerek 'Kemoterapi gerçekten bir öcü değil, yeniliklerin bile yeniden doğurduğu çok önemli bir tedavi ajanı, ezeli ve ebedi bir partner' dedi. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Karabulut ise 'Kanser eşittir ölüm değil. Kemoterapi süründürür algısı da doğru değil. Artık kanser kemoterapileri hastaları süründürmüyor' ifadelerini kullandı.

Kongrede, Türkiye'de her yıl 250 bin kişinin kanser tanısı aldığı, 25 bine yakın kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Prof. Dr. Karadurmuş, immünoterapilerin uyuyan lenfositleri uyandırdığını ve 5 farklı ajanla 25 kanser türünde geri ödeme kapsamında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur, mRNA aşılarının immünoterapilerle birlikte umut verici sonuçlar verdiğini, 2-4 yıl içinde kemoterapisiz tedavilerin mümkün olabileceğini belirtti. Prof. Dr. Bülent Karabulut, yapay zekanın sağlıkta destekleyici olarak kullanılabileceğini ancak tedavi kararının yerine geçmemesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu ise kanserlerin üçte birinin yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebileceğini, Akdeniz tipi beslenme ve obeziteden kaçınmanın önemini vurguladı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
