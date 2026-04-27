Kemoterapi Öcü Değil, Ezeli ve Ebedi Partner

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen 13. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde kanser tedavisindeki son gelişmeler, immünoterapi, hedefe yönelik tedaviler, mRNA aşıları, yapay zeka ve kanserden korunma yolları ele alındı. Dernek Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, kemoterapinin önemine dikkat çekerek 'Kemoterapi gerçekten bir öcü değil, yeniliklerin bile yeniden doğurduğu çok önemli bir tedavi ajanı, ezeli ve ebedi bir partner' dedi. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Karabulut ise 'Kanser eşittir ölüm değil. Kemoterapi süründürür algısı da doğru değil. Artık kanser kemoterapileri hastaları süründürmüyor' ifadelerini kullandı.

Kongrede, Türkiye'de her yıl 250 bin kişinin kanser tanısı aldığı, 25 bine yakın kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Prof. Dr. Karadurmuş, immünoterapilerin uyuyan lenfositleri uyandırdığını ve 5 farklı ajanla 25 kanser türünde geri ödeme kapsamında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur, mRNA aşılarının immünoterapilerle birlikte umut verici sonuçlar verdiğini, 2-4 yıl içinde kemoterapisiz tedavilerin mümkün olabileceğini belirtti. Prof. Dr. Bülent Karabulut, yapay zekanın sağlıkta destekleyici olarak kullanılabileceğini ancak tedavi kararının yerine geçmemesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu ise kanserlerin üçte birinin yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebileceğini, Akdeniz tipi beslenme ve obeziteden kaçınmanın önemini vurguladı.