Kemoterapide moral için yapılan resimler Bilkent Şehir Hastanesi'nde sergiye çıktı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Ayaktan Kemoterapi Ünitesi'nde tedavi gören kanser hastalarının, tedavi süreçlerinde duygu ve düşüncelerini yansıttıkları resimler tedavilerinin sürdüğü ünitede sergilenmeye başlandı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanı Fulya Peker'in yönlendirmesiyle resim çalışmasına katılan hastalar, kemoterapi aldıkları sırada hazırladıkları eserlerle tedavi süreçlerini sanatla destekledi.

Hastaların yaptığı resimlerden oluşan serginin açılışı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, sağlık çalışanları, hastalar ve yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Öztürk, açılışta yaptığı konuşmada, ağır hastalıkların tedavisinde hastaların moral, motivasyon ve umudunun önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Hastaların yalnızca tıbbi tedavilerinin değil, bu süreçte moral ve motivasyonlarının yüksek tutulmasının da önem taşıdığını belirten Öztürk, bunun doktorlar ve sağlık çalışanlarının sorumlulukları arasında yer aldığını ifade etti.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hastaların teşhis ve tedavilerinin modern imkanlarla sürdürüldüğünü vurgulayan Öztürk, "Hastalarımızın hastanemizden moralleri yüksek ve umutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlamak da bizim görevimiz ve sorumluluğumuz. Bu amaçla hastanemizde hastalarımıza yönelik birçok faaliyet yürütüyoruz. Bu sergi de onlardan biri. Bu eserler çok kıymetli hastalarımızın meydana getirdiği güzel çalışmalar. Tüm hastalarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Umudumuzu ve moralimizi yüksek tutalım." diye konuştu.

"Çalışmalar hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağlıyor"

Sosyal Hizmet Uzmanı Fulya Peker de serginin yaklaşık 5 aylık çalışmanın ürünü olduğunu, bu süreçte 200'ün üzerinde hastayla psikososyal görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Hastaların tedavi sürecinde farklı duygular yaşadığını belirten Peker, resim çalışmalarında kimi zaman sohbet ettiklerini, kimi zaman sessiz kaldıklarını, kimi zaman da kendilerini resmin içinde hayal ettiklerini anlattı.

Peker, bu çalışmaların hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağladığını ifade etti.

Sergide eseri yer alan 65 yaşındaki Şuayip Gül de 2023'te lösemi tanısı aldığını ve o tarihten bu yana Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Her ay 10 gün hastanede tedavi gördüğünü belirten Gül, bu süreçte resim yapmanın kendisine moral verdiğini belirterek, "Resim yaparken kendimi hasta gibi hissetmiyorum. Hastalığımı grip gibi düşünüyorum, kendimi iyi hissediyorum. Sanatla, güler yüzle 10 günümü geçiriyorum." dedi.

Sergide bir resminin yer aldığını belirten Gül, resim yapmaya hastanedeki tedavi sürecinde başladığını ifade etti.