Kenan Işık'ın Devlet Tiyatroları Arşivindeki Oyun Fotoğrafları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kenan Işık'ın Devlet Tiyatroları Arşivindeki Oyun Fotoğrafları

Kenan Işık'ın 1973-2000 yılları arasında Türk tiyatrosuna hizmet ettiği Devlet Tiyatroları çatısı altında rol aldığı bazı oyunların fotoğrafları DT arşivinde yer alıyor. Arşivdeki fotoğraflar, Kenan Işık'ın sahnedeki anılarını siyah beyaz karelerle yansıtıyor. Oyuncunun başrolde yer aldığı ve yönetmenliğini yaptığı oyunlardan bazı sahneler de arşivde bulunuyor.

29.07.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve sunucu Kenan Işık'ın Devlet Tiyatroları (DT) çatısı altında Türk tiyatrosuna hizmet ettiği 1973 - 2000 yılları boyunca rol aldığı bazı oyunların fotoğrafları DT arşivinde yer alıyor.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede bugün 76 yaşında hayatını yaşamını yitiren Kenan Işık, pek çok tiyatro oyununda başrolde yer aldı, birçok oyunun yönetmenliğini yaptı.

Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olduktan sonra 1973'te Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Bursa Devlet Tiyatrosunda göreve başladı. Daha sonra uzun yıllar Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yapan Işık, 2000'de İstanbul Devlet Tiyatrosundan rejisör olarak emekliliğe ayrıldı.

Kenan Işık, Cüneyt Gökçer ile "Kral Lear" eserinde oynadı

Kenan Işık'ın DT'deki oyunculuk yılları, sahnedeki anıları Genel Müdürlüğün arşivinde fotoğraf kareleri olarak yerini aldı.

Arşivdeki fotoğraflarda, 1976-1977 ve 1978-1979 sanat sezonlarında Bursa Devlet Tiyatrosunda oynadığı "Eski Fotoğraflar" ile "Evler ve İnsanlar" oyunlarındaki Kenan Işık'ın sahneleri siyah beyaz karelere yansıyor.

1979-1980 sanat sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosunda sanatseverlerle buluşan ve Kenan Işık'ın Çetin Tekindor ve Selçuk Yöntem ile rol aldığı "Bir Ümit için Montserrat" oyunundan fotoğraflar da sanatçının tiyatro yıllarına ışık tutuyor.

Kenan Işık'ın, eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Cüneyt Gökçer ile aynı sahneyi paylaştığı Ankara Devlet Tiyatrosunda 1980-1981 sanat sezonunda temsil yapan "Kral Lear" oyunundaki bazı sahnelerin fotoğrafları da arşivde bulunuyor.

Güngör Dilmen'in 1983-1984'te sahnelenen "Ak Tanrılar" ile Necati Cumalı'nın 1985-1986 sanat sezonunda oynanan "Bir Sabah Gülerek Uyan" oyunlarında Işık'ın rolünden bazı sahneler arşivde yer alıyor.

Işık'ın 1985-1986 sanat sezonunda sahnelenen "Öyle Bir Sevgi ki" oyunundan bir sahne de DT arşivinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Kenan Işık, Yönetmen, Sanat, Ünlüler, Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenan Işık'ın Devlet Tiyatroları Arşivindeki Oyun Fotoğrafları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
10:01 Kuzey Kore’de sel felaketi 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
15:45 Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı
15:14 Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:30 Bu ilçede oturanlar yaşadı Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi Bu ilçede oturanlar yaşadı! Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 16:49:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kenan Işık'ın Devlet Tiyatroları Arşivindeki Oyun Fotoğrafları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement