Kendini eve kilitleyip eşyaları ateşe veren genç, ailesinin para vaadiyle ikna edildi

Kayseri'de, kendini eve kilitleyip eşyaları ateşe veren D.Y. (18), ailesinin 'para' vaadiyle ikna edildi. Gözaltına alınan genç, ailesinin para vermemesi üzerine tepki gösterdi.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Çeliker Sokaktaki 6 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. D.Y., ailesinin evde olmadığı sırada kapıyı kilitleyerek eşyaların bir bölümünü ateşe verdi.

AİLESİNİN PARA VAADİYLE KAPIYI AÇTI

Dumanı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye, D.Y.'nin kapıyı açmaması nedeniyle bir süre yangına müdahale edemedi. Eve gelen D.Y.'nin ailesi de çocuklarının kapıyı açmasını istedi. Küçük çaplı olan yangının sönmesinin ardından D.Y., ailesinden para vermesi şartıyla kapıyı açacağını söyledi

Ailesinin kabul etmesi üzerine ikna olan genç, kapıyı açtı. Gözaltına alınan D.Y., polis merkezine götürüldü. Diğer yandan D.Y., ailesinin para vermemesine tepki gösterdi.