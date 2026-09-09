Kendisini darbeden kuzenini bıçakla öldüren Suriyeli sanığa 15 yıl hapis - Son Dakika
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Kendisini darbeden kuzenini bıçakla öldüren Suriyeli sanığa 15 yıl hapis

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Adana'da tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Suriyeli A.A. (21) ile 10 Kasım 2025'te öldürülen Z.A'nın (22) babası müşteki R.A, avukatlar ve bazı tanıklar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, olay günü evde iskambil kağıdıyla oyun oynayan kuzenler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktığını belirtti.

Tanıkların anlatımına göre sanığın, kendisini darbeden Z.A'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra motosikletle kaçtığını anlatan savcı, A.A'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

A.A. ise savunmasında, "Kuzenim Z.A. evde beni boğmak istedi, bıçakla üzerime yürüdü. Kendimi korumak için elimdeki bıçağı ona doğru salladım. Kesinlikle öldürme amacım yoktu. Olayın şokuyla motosikletle kaçtım. Suçlamaları kabul etmiyorum." beyanında bulundu.

Baba R.A. ise olayı görmediğini ifade ederek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde tartıştığı kuzeni Z.A'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan A.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Mahkeme, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kendisini darbeden kuzenini bıçakla öldüren Suriyeli sanığa 15 yıl hapis - Son Dakika

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