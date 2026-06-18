Kene Uyarısı: Dikkatli Olun

6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanlığından vücuda tutunan keneye "çıplak elle dokunmayın" uyarısı

Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz:

"Kene vücuda temas ettiği zaman telaşlanmamak gerekiyor. Uygun şekilde onu çıkarabiliriz. Kesinlikle çıplak elle temas etmememiz gerekiyor"

"Kene vücutta ne kadar çok kalıyorsa hem hastalık riski hem de hastalığın şiddeti artıyor"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yerelde desteklenecek 303 proje kalkınmanın anahtarı olacak

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2025 yılı çağrısı kapsamında desteklenmesi kararlaştırılan tarımdan turizme, madencilikten imalat sanayisine kadar çeşitli alanlardaki projeler için 185 milyar liralık yatırım ve 22 bin 479 yeni istihdam öngörülüyor

Bu kapsamda Mardin'de noodle, Rize'de çay atıklarından aktif karbon, Nevşehir'de kaya oyma veri merkezi, Ordu'da endüstriyel çikolata üretimi gibi projeler dikkati çekiyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- Tüketici Hakem Heyeti, yanlış doldurulan akaryakıtın zararını istasyonun ödemesine hükmetti

Kayseri'de motorin yerine benzin doldurulan aracı motor arızası nedeniyle yolda kalan sürücünün başvurusu üzerine Tüketici Hakem Heyeti, "ayıplı hizmet" sunulduğu gerekçesiyle oluşan zararı akaryakıt istasyonunun ödemesine karar verdi

Avukat Mevlid Emin Balcıoğlu: "Türkiye'de milyonlarca sürücü ve araç sahibi olduğunu düşünürsek bu karar bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor. Böyle bir durum herkesin başına gelebilir"

(Tunahan Akgün/Kayseri) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Şoförlerden YKS sırasında "korna çalmama" kararı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner:

"20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek 2 milyon 425 bin 628 aday için ülke genelinde sınav saatleri içinde federasyonumuza bağlı tüm şoförlerin zorunlu olmadıkça kornaya basmamaları için karar aldık"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

5- İSO 500'de yer alan borsadaki şirketlerin satışları 3,5 trilyon liraya yaklaştı

Listede Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören 91 şirket yer alırken, bu şirketlerin üretimden satışları 3 trilyon 409,4 milyar lirayla İSO 500'ün toplamının yüzde 31'i seviyesinde gerçekleşti

Halka açık şirketler arasında üretimden satışlarda 698 milyar 789 milyon lirayla ilk sırada yer alan TÜPRAŞ'ı, 538 milyar 267 milyon lirayla Ford Otomotiv, 165 milyar 720 milyon lirayla Arçelik, 130 milyar 249 milyon lirayla ASELSAN izledi

(Burhan Sansarlıoğlu-Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

6- Türkiye ve İngiltere arasında "sıfır atık" köprüsü kuruluyor

Londra merkezli iklim düşünce kuruluşu E3G Kurucu Direktörü ve Üst Yöneticisi Nick Mabey:

"COP31 ve Londra İklim Eylemi Haftası arasında köprü oluşturan konulardan biri sıfır atık gündemi"

"Bu konu Türkiye'nin gündeminde çok güçlü şekilde yer alıyor. Londra İklim Eylemi Haftası'nda gıda güvenliği ve gıda atıklarına ilişkin çok sayıda etkinlik içeren büyük bir sıfır atık merkezi kuruyoruz"

(Nuran Erkul/Londra)

7- BM Genel Sekreteri adayı Bachelet'ten iklim krizine karşı siyasi irade ve işbirliği çağrısı

Eski Şili Devlet Başkanı ve BM Genel Sekreteri Adayı Michelle Bachelet:

"Artık herkes iklim değişikliğinin neden ortaya çıktığını, nasıl önlenebileceğini ve ne yapılması gerektiğini biliyor. Dolayısıyla bugün ihtiyacımız olan şey, üye devletlerin göstereceği siyasi iradedir. Bu da yine bilim temelli argümanlar üzerinden, ülkeleri bunun bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu anlamaya ikna edecek şekilde inşa edilmeli"

"Sıfır atık ve döngüsel ekonominin COP31'in merkezine yerleştirilmesi gerçekten çok önemli çünkü metan gazı en büyük kirleticilerden biri. Organik atıklar metanın yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor. Eğer sıfır atık yaklaşımına geçebilirsek, bu gezegen için büyük bir katkı olur ve dünyanın en zararlı kirleticilerinden biri olan metan emisyonlarını önemli ölçüde azaltabiliriz"

(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

8- Yanlış klima seçimi ve sahte servisler tüketicileri mağdur ediyor

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun:

"Tüketicilerin cihaz seçiminde yalnızca fiyatına değil, uzun vadeli enerji tüketimi, performans, kullanım konforu ve sistemin doğru projelendirilmesine de dikkat etmesi gerekiyor"

"İnternet arama motorlarında 'yetkili servis' gibi görünen ancak gerçekte yetkili olmayan sahte servis ilanlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor"

(Fahri Aksüt/İstanbul) (Fotoğraflı)

9- Yoğun klima kullanımı enfeksiyon riskini artırabiliyor

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Cesur:

"Halk arasında klima hastalığı olarak bilinen Legionella Pneumophila bakterisinin neden olduğu lejyoner hastalığı, yüksek ateş, kuru öksürük, balgam, bitkinlik ve yorgunluk semptomlarına sebep olabiliyor"

"Semptomlar hızlı ilerleyebilir ve solunum yetmezliğine yol açabilir. Özellikle yüksek ateş ve öksürüğü olan hastalar klima altında kaldıysa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmalı"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- İSTANBUL'UN HAN VE ÇARŞILARI - Zincirli Han'da ticaret geleneği yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle yaşamaya devam ediyor

Zincirli Han'da Osmanlı'dan günümüze uzanan ticaret kültürü yaşatmaya çalışılırken kuyumculuk, halıcılık ve kahvecilik gibi geleneksel mesleklerin faaliyet gösterdiği handa yerli ve yabancı turistlerin ilgisi satışlara olumlu yansıyor

Zincirli Han'da ailesinin beş kuşaktır halıcılık yaptığı dükkanın işletmecisi Nurullah Şenel: "Dünyanın her tarafından talep olabiliyor. Genelde müşteri portföyümüz Avrupa, ABD ve Avustralya'dan. Talepler genelde o ülkelerden geliyor. Kimin halı alacağını bilemezsiniz. Çünkü bu bir kültür. 100 yıllardan beri gelen bir kültür, el sanatı"

Zincirli Han'da altın ve takı tamiri yapan Münüp Efe: "İspanyol müşterilerim var, her sene buraya gelirler tamirlerini yaptırır ve giderler"

(Kaan Ulu-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Büyükçekmece'de 7 kişinin öldüğü helikopter kazası davasında sanıkların cezaları hukuka uygun bulundu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, helikopterin çarptığı kulenin inşaat firmasının yetkilileri Osman Naci Endem ve Tamer Tunca'ya verilen 7 yıl 6'şar aylık hapis cezasına ilişkin yerel mahkemenin hükmünde, usul ve esas yönünden hukuka aykırılık görmedi

(Büşra Alakoyun/İstanbul)

12- A Milli Futbol Takımı, 653. maçına Paraguay karşısında çıkacak

2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Kaliforniya'ya bağlı San Jose'de Paraguay ile karşılaşacak Türkiye, 103 yıllık tarihinde 1'i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 242 yenilgi yaşadı

Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 35'inci maçını oynayacak

(Hilmi Sever/Kaliforniya) (Grafikli)

13- Manhattan silüetine sahip taraftar alanı ilgi görüyor

Manhattan adasının karşısında Brooklyn Köprüsü'nün altındaki parkta taraftarlar, hem dev ekranlardan maçları izliyor hem de Manhattan siluetini seyredebiliyor

Dünya Kupası finaline de ev sahipliği yapacak New York New Jersey Stadı'nın bulunduğu bölgede taraftar alanları yoğun ilgi görüyor

ABD'nin New York ve New Jersey eyaletleri, 2026 FIFA Dünya Kupası için merkezi tek bir taraftar alanı oluşturmak yerine heyecanı tüm şehirlere ve yerel topluluklara yayan daha geniş kapsamlı bir etkinlik modeli benimsiyor

(Fatih Erel/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın belli olabilir

Play-off final serisi dördüncü maçında yarın Beşiktaş GAİN'e konuk olacak Fenerbahçe Beko, galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek

Süper Lig'de toplamda 12 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, üst üste 3, toplamda 13. şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek

Daha önce 2 kez kupayı müzesine götüren siyah-beyazlılar, 2-1 geride olduğu seriyi beşinci ve son maça taşımaya çalışacak

(Emrah Oktay/İstanbul)

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