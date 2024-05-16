Kenelerin taşıdığı hastalık etkenleri hakkında uyarı - Son Dakika
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Kenelerin taşıdığı hastalık etkenleri hakkında uyarı

Kenelerin taşıdığı hastalık etkenleri hakkında uyarı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Keskin, kenelerin sadece Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açmayacağını belirterek, aynı zamanda 200 kadar hastalık etkeninin taşıyıcısı ve bulaştırıcısı olduğunu söyledi. Keskin, Türkiye'de KKKA hastalığının tanısının konulması ve yaygınlaşması üzerine yapılan çalışmalara dikkat çekti ve kenelerin aktivitelerinin artmasıyla vatandaşların daha bilinçli olması gerektiğini vurguladı. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da havaların ısınmasıyla KKKA hastalığında artış görüldüğünü belirtti ve üniversitenin kene türleriyle ilgili çalışmalar yaptığını söyledi.

16.05.2024 13:12
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Keskin, kenelerin sadece Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açmayacağını belirterek, aynı zamanda 200 kadar hastalık etkeninin taşıyıcısı ve bulaştırıcısı olduğunu söyledi.

Keskin, AA muhabirine, Türkiye'de KKKA hastalığının tanısının konulması ve yaygınlaşması üzerine bu alanda çalışmaların yoğunlaştığını kaydetti.

Keneler üzerine 2008 yılından bu yana çalışmalar yaptıklarını belirten Keskin, Ondokuz Mayıs ve Artvin Çoruh üniversitelerinin ortaklığında yabani hayvanlar üzerindeki keneler ve bunların bulaştırdığı hastalıklarla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

İnsan üzerinden parazitlenen kene türlerinin neden olabilecekleri hastalıklar konusunda araştırmalara devam ettiklerini dile getiren Keskin, "Yaz aylarının gelmesi, havaların ısınmasıyla kenelerin aktivitelerinde artış meydana geliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın kenelere karşı biraz daha bilinçli olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Özellikle "Hyalomma marginatum" cinsi kenenin 2000'li yılların başında popülasyonun artması ve insanlarda KKKA hastalığı görülmesiyle araştırmaların yoğunlaştığına dikkati çeken Keskin, şunları kaydetti:

"Kenelerin KKKA virüsünü bulaştırdığı uzun süredir biliniyordu. Ülkemizde ilk defa, 2002 yılında Tokat'ta bir hemşirede KKKA hastalığının tespit edilmesiyle fark edildi. KKKA hastalığının tespit edilmesinden önce de ülkemizde keneler üzerine çalışmalar yapılıyordu. 2002 yılından sonra insanlar üzerinden gelen keneler üzerine yoğun çalışmalar yapıldı ve oldukça detaylı veriler elde edildi. Keneler sadece bizim ülkemize has bir problem değil, keneler her ülkede hastalıkları bulaştırabilir. Ayrıca keneler sadece KKKA hastalığına da neden olmaz, aynı zamanda 200 kadar hastalık etkeninin taşıyıcısı ve bulaştırıcısıdır. Bunlar çalışmalar yapıldıkça ortaya çıkacak şeyler. Kenelerle bulaşan çok fazla hastalık var"

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da havaların ısınmasıyla Tokat ve bölgede KKKA hastalığında artış görüldüğünü vurguladı.

KKKA hastalığının ilk olarak 2002 yılında Tokat'ta görüldüğünü belirten Yılmaz, "Bu alanda üniversitemiz biyoloji bölümünde kene türleriyle ilgili çalışmalar imza atılmakta. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hayvanlardan, Çankırı'dan, Samsun Kızılırmak Deltası'nda göçmen kuşlardan, Türkiye'den kemirgenlerden, Cezayir'de küçük memelilerden toplanan keneler üzerinde arkadaşlarımız yoğun çalışmalar yapmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fatih Yılmaz, Adem Keskin, Türkiye, Tokat, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenelerin taşıdığı hastalık etkenleri hakkında uyarı - Son Dakika

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