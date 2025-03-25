Kent Lokantaları... CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı: Kayyumun İlk İcraatı İlçedeki Kent Lokantalarını Kapatmak Olmuştur

Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in sözlü talimatla ilçedeki Kent Lokantalarının faaliyetini durdurduğu ileri sürüldü. CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı da konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Kayyumun bu aşamada sizin de gördüğünüz gibi ilk icraatı daha önce belediye başkanımız tarafından hayata geçirilen ve toplumun bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlanmış olan bu Kent Lokantalarının kapatılması şeklinde olmuştur." dedi. İletişim Başkanlığı ile Şişli Belediyesi'nin kayyum yönetimi ise malzeme tedariği yapılamadığı için geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Şişli'de ikisi sabit biri gecizi olmak üzere 3 Kent Lokantası halka hizmet veriyordu. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanması ve 24 Mart sabahı erken saatlerde Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyum olarak atanmasının ardından belediye önünde bulunan Kent Lokantası tırı polis ablukası altında kaldı. Tır bir süre sonra garaja çekildi. Normal günlerde Şişli Camii önünde iftar saati halka hizmet veren tır gün içinde otoparkta tutuldu. İlçedeki sabit iki Kent Lokantası'nın da kapalı olması üzerine kayyum başkanın sözlü talimat verdiği ileri sürüldü.

"Kayyumun ilk icraatı..."

CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı da Mahmutpaşa Kent lokantası önünde bir açıklama yaparak "Kayyumun bu aşamada sizin de gördüğünüz gibi ilk icraatı daha önce belediye başkanımız tarafından hayata geçirilen ve toplumun bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlanmış olan bu Kent Lokantalarının kapatılması şeklinde olmuştur." dedi. Özcanlı şu açıklamalarda bulundu:

"Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği aynı zamanda sosyal belediyecilik anlayışıyla toplum arasında meydana gelen bu iktidarın yarattığı derin krizlerin sonucunda oluşan eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, sosyal belediyeciliğin gereği olarak da özellikle dar gelirlilerin, emeklilerin, emekçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, onların uygun fiyatlarla bütün bir günü veya günün birkaç öğünününde faydalanabilecekleri yemek hizmetini sunmak üzere açılmış bulunuyor. Arkamda gördüğünüz kent lokantamızda günlük yaklaşık 800 kişiye, diğer kent lokantalarıımızla birlikte günlük 3000 kişiye toplamda da açıldığı günden itibaren kent lokantalarıımız yaklaşık 200.000 kişiye hizmet vermiş durumda. Günlük 40 TL bir ücretle bir öğün tabildot veriyor. Dolayısıyla kayyum da bu aşamada sizin de gördüğünüz gibi ilk icraati daha önce belediye başkanımız tarafından hayata geçirilen ve toplumun bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlanmış olan bu kent lokantalarının kapatılması şeklinde olmuştur. Biz bugün sadece bu konuya dikkat çekmek üzere kayyum bu halkın iradesine gasp niteliği taşıyan uygulamanın sonuçlarını hem ifşa etmek hem de kayyumumun bütün bu süreçte takipçisi olacağımızı ve toplum nezdinde de bu konulara dikkat çekeceğimizi bildirmek üzere buradayız. Bizler özellikle Okmeydanı'na halkı ve Şişli halkı kayyuma geçit vermeyecektir. Milletin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Gazetecilerin sorularını yanıtladı

Basın mensubunun, '"Şişli Belediyesi tarafından bir takım tedarik sorunu olduğuna dair paylaşımlar yapıldı. Tedarik sorunu olduğunu ve bu yüzden kent lokantalarının açılmadığına dair. Böyle bir sorun yaşandı mı?" sorusuna Özcanlı, şu yanıtı verdi:

"Özellikle belediye başkanımızın gözaltına alınması ile birlikte ilk gün itibari ile sendika tarafından belediye başkanımızın gözaltına alınması kararına ilişkin bir basın açıklaması yapılmıştı. Sonrasında belediye hizmetlerimiz devam etmiştir. Özellikle belediyemizin önünde bildiğiniz gibi yaklaşık beş günlük süreçte binlerce insan yani on binlerce ama günlük ortalama 7-8 bin kişi aynı anda bulunmak suretiyle belediye başkanımıza ve belediyemize yönelik olan açık saldırıyı protesto etmiştir. Demokratik hakkını barışçıl yöntemlerle kullanmıştır. Bu süreç zarfında da gezici kent lokantamız belediyenin önünde özellikle tedarik edilen ürünlerin tamamını kullanmak suretiyle belediyemiz önünde hizmet vermeye devam etmiş, hem gün içinde oruç tutamayan yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamış hem de akşamları iftar hizmeti vermiştir. Dolayısıyla bu yönde kayyum tarafından belediyemizin sosyal medya kurumsal hesaplarında kullanılmak suretiyle yapılan açıklamasının doğru olmadığını, bizim bu basın açıklamasını duyurmamızdan itibaren bu konuda bir savunma geliştirme refleksi haricinde herhangi bir gerçeklikle ilişkisi olmadığını ifade etmemiz lazım."

İletişim Başkanlığı: Geçici olarak kapatılmıştır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Şişli Kaymakamı Cevdet Ertükmen 23 Mart 2025 tarihinde Belediye Başkanvekilliğine atanmıştır. Bahse konu kent lokantaları 19 Mart 2025 tarihinden beri, yani Cevdet Ertürkmen göreve başlamadan beş gün önce malzeme tedariki yapılamadığından dolayı geçici olarak kapatılmıştır. 24 Mart 2025 tarihinde Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen'in göreve gelmesinin ardından verilen talimat sonrası tedarik çalışmaları başlamıştır. Kent lokantalarının sayısının ihtiyaç doğrultusunda artırılması da Belediye Başkanvekili Ertürkmen'in gündemindedir." açıklamasını yaptı.

Fotoğraflarla paylaştı

Bunun üzerine Resul Emrah Şahan'ın sosyal medya hesabından da bir açıklama yapıldı. Kapalı lokota fotoğraflarının paylaşıldığı açıklamada "Gezici Kent Lokantamız çalışıyor olsaydı Şişli Cami önünde hizmet verecekti, bugünse belediyemizin garajına çekilmiş durumda. Sabit Kent Lokantalarımızın kapıları ise kapalı durumda. Bugün Kent Lokantalarının kapatılmasını sözlü talimat verenler ve sonrasında yalanlayanlar tek bir sorunun cevabını versin: Bu fotoğraflarda görüldüğü üzere Kent Lokantaları neden kapalı? Bu kavga gözü doymayanlarla karnı doymayanlar arasındadır! Mücadelemiz de hizmetlerimiz de devam edecek." denildi.

Bir açıklama da Şişli Belediyesi'nden

Daha sonra bir açıklama da kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Şişli'deki 3 Kent Lokantası kapatıldı' şeklinde haberler tamamen asılsızdır. İkisi sabit, biri ise gezici olarak hizmet veren ancak 19.03.2025 tarihinden bu yana malzeme tedarik edilmediği için kapalı tutulan 3 Kent lokantasının en kısa sürede yeniden açılma talimatı, Belediye Başkanvekili Sayın Cevdet Ertürkmen tarafından, göreve başladığı tarih olan 24.03.2025 günü ilgili birim müdürlerine verilmiştir. Kent Lokantalarımızın sayısının orta vadede, ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda artırılması, belediyemizin gündeminde yer almaktadır. Vatandaşlarımızın, bu ve benzeri operasyonel habercilik ürünü yalanlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz."