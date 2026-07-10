Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark Yapay Plajı'nda Kapsamlı Yenileme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark Yapay Plajı'nda Kapsamlı Yenileme

10.07.2026 15:01  Güncelleme: 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle açılışı ertelenen Kentpark Yapay Plajı'nın modern altyapısıyla kısa süre içinde yeniden hizmete gireceğini duyurdu.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle açılışı ertelenen Kentpark Yapay Plajı'nın, modern altyapısıyla kısa süre içinde yeniden hizmete gireceğini açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kentpark içerisinde hizmet veren Yapay Plaj'ın bu yıl hizmete açılmasının, gerçekleştirilen kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle planlanandan daha uzun sürdüğünü açıkladı. Belediye, yalnızca sezonluk bakım yapmak yerine, tesisi uzun yıllar güvenle hizmet verecek modern bir altyapıya kavuşturmak amacıyla kapsamlı bir dönüşüm süreci yürüttüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, proje kapsamında gerçekleştirilen teknik incelemelerde mevcut sistemin su kalitesini hedeflenen sağlık ve hijyen standartlarında sürdürülebilir şekilde korumasına büyük önem verildiği ifade edildi. Bu doğrultuda, geçici çözümler yerine kalıcı yatırımların tercih edildiği vurgulanarak, havuz yüzeylerinin tamamen yeni nesil yalıtım malzemeleriyle koruma altına alındığı ve tesisin ana filtrasyon ile dezenfeksiyon altyapısının baştan sona yenilendiği bildirildi.

20 ADET YENİ POMPA EKLENDİ

Yenileme çalışmalarında uluslararası standartlara (CE ) uygun, insan sağlığına ve çevreye duyarlı, suyla temasa tam uyumlu yalıtım, boya ve filtrasyon malzemelerinin kullanıldığı belirtilirken, gerçekleştirilen çalışmaların tesisi uzun yıllar boyunca yüksek performansla hizmet verecek hale getirdiği kaydedildi. Çalışmalar kapsamında havuzun suyla temas eden görünen ve görünmeyen tüm yüzeyleri özel malzemelerle kaplandı. Tüm filtrasyon sistemi tamamen yenilenirken, toplam 20 adet pompa yeni nesil ön filtreli havuz pompalarıyla değiştirildi. Filtrasyon tanklarının içindeki cam medya malzemeleri yenilenerek su arıtma kapasitesi artırıldı. Ayrıca sistemde bulunan tüm vana, çekvalf ve borular yeni ekipmanlarla değiştirilerek işletme güvenliği güçlendirildi. Kimyasal dozajlama üniteleri modern sistemlerle yenilenirken, mevcut altyapıya ek olarak 20 adet ultraviyole (UV) dezenfeksiyon cihazı da devreye alındı.

İLERLEYEN GÜNLERDE YENİDEN KAPILARINI AÇACAK

Belediye'nin açıklamasında, yeni kurulan UV dezenfeksiyon sistemi sayesinde sudaki mikroorganizma yükünün azaltılmasının destekleneceği, filtrasyon ve kimyasal dezenfeksiyon süreçlerinin daha etkin hale geleceği belirtildi. Böylece su kalitesinin daha kararlı şekilde korunmasının ve ziyaretçilere daha sağlıklı bir yüzme ortamı sunulmasının hedeflendiği ifade edildi. Yapılan yatırımlarla tesisin su sirkülasyonu, filtrasyon kapasitesi ve dezenfeksiyon performansının önemli ölçüde artırıldığına dikkat çekilen açıklamada, Kentpark Yapay Plajı'nın güncel işletme ihtiyaçlarına uygun, modern ve güvenilir bir altyapıya kavuştuğu vurgulandı. Kentpark Yapay Plajı'nın ilerleyen günlerde yeniden kapılarını açması planlanıyor.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Turizm, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark Yapay Plajı'nda Kapsamlı Yenileme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: Türkiye’nin İsrail’e tehdit oluşturması için F-35’lere ihtiyacı yok İsrail basını: Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturması için F-35'lere ihtiyacı yok
İspanyollar duyurdu: Mourinho’dan Arda’ya dev güzellik İspanyollar duyurdu: Mourinho'dan Arda'ya dev güzellik
AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
Beşiktaş’tan gönderilen Jota Silva’nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü Beşiktaş'tan gönderilen Jota Silva'nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı

15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
14:39
Özgür Özel görevden mi alınacak Haberler.com Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklara sordu
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu
14:30
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 16:06:25. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark Yapay Plajı'nda Kapsamlı Yenileme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.