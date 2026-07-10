Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark Yapay Plajı'nda Kapsamlı Yenileme

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle açılışı ertelenen Kentpark Yapay Plajı'nın, modern altyapısıyla kısa süre içinde yeniden hizmete gireceğini açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kentpark içerisinde hizmet veren Yapay Plaj'ın bu yıl hizmete açılmasının, gerçekleştirilen kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle planlanandan daha uzun sürdüğünü açıkladı. Belediye, yalnızca sezonluk bakım yapmak yerine, tesisi uzun yıllar güvenle hizmet verecek modern bir altyapıya kavuşturmak amacıyla kapsamlı bir dönüşüm süreci yürüttüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, proje kapsamında gerçekleştirilen teknik incelemelerde mevcut sistemin su kalitesini hedeflenen sağlık ve hijyen standartlarında sürdürülebilir şekilde korumasına büyük önem verildiği ifade edildi. Bu doğrultuda, geçici çözümler yerine kalıcı yatırımların tercih edildiği vurgulanarak, havuz yüzeylerinin tamamen yeni nesil yalıtım malzemeleriyle koruma altına alındığı ve tesisin ana filtrasyon ile dezenfeksiyon altyapısının baştan sona yenilendiği bildirildi.

20 ADET YENİ POMPA EKLENDİ

Yenileme çalışmalarında uluslararası standartlara (CE ) uygun, insan sağlığına ve çevreye duyarlı, suyla temasa tam uyumlu yalıtım, boya ve filtrasyon malzemelerinin kullanıldığı belirtilirken, gerçekleştirilen çalışmaların tesisi uzun yıllar boyunca yüksek performansla hizmet verecek hale getirdiği kaydedildi. Çalışmalar kapsamında havuzun suyla temas eden görünen ve görünmeyen tüm yüzeyleri özel malzemelerle kaplandı. Tüm filtrasyon sistemi tamamen yenilenirken, toplam 20 adet pompa yeni nesil ön filtreli havuz pompalarıyla değiştirildi. Filtrasyon tanklarının içindeki cam medya malzemeleri yenilenerek su arıtma kapasitesi artırıldı. Ayrıca sistemde bulunan tüm vana, çekvalf ve borular yeni ekipmanlarla değiştirilerek işletme güvenliği güçlendirildi. Kimyasal dozajlama üniteleri modern sistemlerle yenilenirken, mevcut altyapıya ek olarak 20 adet ultraviyole (UV) dezenfeksiyon cihazı da devreye alındı.

İLERLEYEN GÜNLERDE YENİDEN KAPILARINI AÇACAK

Belediye'nin açıklamasında, yeni kurulan UV dezenfeksiyon sistemi sayesinde sudaki mikroorganizma yükünün azaltılmasının destekleneceği, filtrasyon ve kimyasal dezenfeksiyon süreçlerinin daha etkin hale geleceği belirtildi. Böylece su kalitesinin daha kararlı şekilde korunmasının ve ziyaretçilere daha sağlıklı bir yüzme ortamı sunulmasının hedeflendiği ifade edildi. Yapılan yatırımlarla tesisin su sirkülasyonu, filtrasyon kapasitesi ve dezenfeksiyon performansının önemli ölçüde artırıldığına dikkat çekilen açıklamada, Kentpark Yapay Plajı'nın güncel işletme ihtiyaçlarına uygun, modern ve güvenilir bir altyapıya kavuştuğu vurgulandı. Kentpark Yapay Plajı'nın ilerleyen günlerde yeniden kapılarını açması planlanıyor.