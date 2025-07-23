Kentsel Dönüşüm'den Açıklama - Son Dakika
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Kentsel Dönüşüm'den Açıklama

23.07.2025 23:39
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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Malatya'daki dükkan transferi iddialarını yalanladı, işlemler yasal dedi.

KENTSEL Dönüşüm Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Arsa karşılığında Malatya'da dükkan alındı' yönündeki iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, işlemlerin tamamen yasal, şeffaf ve kamu yararına uygun şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında çıkan 'Arsa karşılığında Malatya'da dükkan alındı.' iddiaları üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur. 6 Şubat depremleri sonrası etkilenen şehirlerimizi yeniden inşa etmek, ortaya çıkan acil barınma ihtiyacını gidermek ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerine çözüm getirmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız koordinasyonunda kapsamlı bir süreç başlatılmıştır. Malatya ilinde mevcut Şire Pazarı ile ilgili oluşan talepler üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda; Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde özel sektör eliyle üretilmiş boş ve sıfır olan 183 adet (Şire Pazarı'ndaki 147 adet dükkan ile Buğday Pazarı'ndaki 36 adet dükkan depremden etkilenen hak sahiplerine verilmek üzere) dükkan mevcut Şire Pazarını taşımak üzere takas yöntemi ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız uhdesine alınmıştır. Mevcut Şire Pazarı'nın Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ndeki bu dükkanlara taşınmasına yönelik proje çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

Depremden etkilen illerde yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan projelerin temini amacıyla nakit bedel veya trampa (değişim) uygulaması yapıldığı belirtilen açıklamada, "Devam eden inşaatların yapım hakediş ödemeleri göz önünde bulundurularak takasa konu taşınmazların kullanılması kamu yararı oluşturmuştur. Habere konu taşınmazların; konumları, çevresel özellikleri, imar planları, yapılaşma koşulları, tapu takyidat bilgileri, topoğrafik ve mevcut durumları vb. özellikleri dikkate alınarak bağımsız ve SPK lisanslı birden fazla değerleme kuruluşları tarafından bedel tespitleri gerçekleştirilmiştir. Takas işlemlerinin diğer illerde bulunan taşınmazlarda yapılma sebebi; Malatya ilinde afet konutları yapımı için hazine arazileri kullanılmış olması, hatta vatandaşların arsalarında da kamulaştırma yapılmasından dolayı, Malatya ilinde takasa önerilecek arsa bulunmamasıdır. Bahse konu taşınmazların tercih edilmesindeki ana gaye, hali hazırda Malatya esnafının biran önce yeni dükkanlarına kavuşarak ticaretlerini devam ettirmeleri ve depremin izlerini biraz olsun hafifletmeleri adına inşaatları tamamlanmış dükkanlar tercih edilerek, yeni dükkanların inşaatlarının yapımı süresinde geçen zamandan ve yapım maliyetlerinden de tasarruf sağlanmıştır. Trampa uygulamalarında amaçlanan kamu yararı ve afet sonrası yeniden inşa sürecine katkı sağlamak olup, söz konusu haberdeki taşınmazların trampası günün rayiç bedellerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımız ve ilgili kurumlarımız her türlü işlemi şeffaflık, hukuka uygunluk ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürütmektedir. Trampaya konu edilen taşınmazların imar planlama durumları, kadastro - imar parsel durumları, nitelikleri vb. gayrimenkul değerleme esaslarının tüm kriterleri dikkate alınarak SPK lisanslı kuruluşlarınca değerlemesi yapılmıştır. Yapılan işlemler yasal, şeffaf ve kamu yararına uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Asılsız iddialara yönelik hukuki süreç başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Malatya, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Kamu, Son Dakika

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