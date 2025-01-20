Kentsel Dönüşümde Asgari Ücret Zorluğu: 1 Milyon TL Kredi 3.6 Milyon TL'ye Çıkıyor - Son Dakika
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Kentsel Dönüşümde Asgari Ücret Zorluğu: 1 Milyon TL Kredi 3.6 Milyon TL'ye Çıkıyor

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İBB Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt, İstanbul'da vatandaşların kentsel dönüşüm sürecinde yaşadığı mali zorlukları ve asgari ücretle konuta erişim sorununu ele aldı. Günümüzde yüksek inşaat maliyetleri nedeniyle asgari ücretlinin ev sahibi olmasının neredeyse imkansız olduğunu vurguladı.

20.01.2025 12:57  Güncelleme: 13:00
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt, kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların yaşadığı mali zorluklara ilişkin açıklamalarda bulundu. 1 milyon TL kredi çeken bir vatandaşın, bu miktarı 10 yılda 3.6 milyon TL olarak geri ödemek zorunda olduğuna dikkat çeken Kurt, asgari ücretle geçinen vatandaşımız bugünün şartlarında bir konuta erişebilmesi mümkün olmadığını ifade etti. Kurt, çözüm olarak inşaat maliyetlerinin 2022 öncesinde olduğu gibi asgari ücretin altına çekilmesi gerektiğini söyledi.

6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü yaklaşırken, İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümü yine gündemdeki yerini koruyor. Riskli yapılarda yaşayan milyonlarca vatandaş, deprem dirençli yapılarda yaşamak istiyor. Ancak yüksek konut fiyatları, toplumun büyük kesimi için ev sahibi olmayı bir hayal olmaktan öteye taşımıyor. Bu koşullarda akıllara asgari ücretli bir kişinin ev sahibi olup olamayacağı sorusu geliyor.

Uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önemli iştiraklerinden biri olan KİPTAŞ'ın Genel Müdürlüğü'nü yapan ve şimdi İBB Şehircilik Grubu Başkanlığı'nı sürdüren Ali Kurt, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ali Kurt, enflasyonist ortamda bir asgari ücretlinin bir konuta erişmesinin pek mümkün olmadığını vurguladı. Kurt, "Günümüzde 1 metrekare inşaatın metrekare birim maliyeti 27 bin TL yani bir asgari ücretli, bir inşaatın maliyetinin yüzde 80'ini karşılayamıyor. Bu rakamın içerisinde maalesef finans maliyeti yok, arsa maliyeti yok" diye konuştu.

"1 milyon TL kredinin geri ödemesi 10 yılda 3.6 milyon"

Durumu çarpıcı bir örnekle açıklayan Kurt, "Finans maliyetini de düşündüğümüzde bugün vatandaşımız bankalardan kredi kullanmak istese kullandığı paranın 3.6 katı kadar geri ödeme yapıyor. Yani 1 milyon TL kredi çeken bir vatandaşımız, 10 yılda 3.6 milyon TL olarak geri ödüyor. Bu verileri değerlendirdiğimizde asgari ücretle geçinen vatandaşımız bugünün şartlarında bir konuta erişebilmesi mümkün değil" dedi.

Çözüm önerilerini sıraladı

İBB Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt, çözüm önerilerini de sıraladı. Kurt, "İnşaat birim metrekare maliyetleri, 2022 yılından sonra asgari ücretin üstüne çıktı. Günümüz şartlarında, eğer inşaat maliyetlerini asgari ücretin altına çekemezsek, vatandaşlarımızı konut edindirmekte çok ama çok zorlanırız. Bunun için yapılması gereken, özellikle inşaat sektöründeki üreticilere farklı teşvikler sunarak farklı vergi avantajları vermek. Ama bunu da sadece evi olmayanlara ve riskli yapıda oturan vatandaşlara üretilecek projeler kapsamında gerçekleştirmeyi öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Kentsel Dönüşümde Asgari Ücret Zorluğu: 1 Milyon TL Kredi 3.6 Milyon TL\'ye Çıkıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kentsel Dönüşümde Asgari Ücret Zorluğu: 1 Milyon TL Kredi 3.6 Milyon TL'ye Çıkıyor - Son Dakika

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