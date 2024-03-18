Kenya, 2034 yılında ilk nükleer enerji santralini faaliyete geçirmeyi hedefliyor

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Doğu Afrika ülkesi Kenya, enerji üretimini güçlendirmek amacıyla ilk nükleer enerji santralinin inşasına 2027 yılında başlamayı ve santrali 2034 yılında faaliyete geçirmeyi hedefliyor.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Kenya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, nükleer enerji projesiyle ilgili bazı anlaşma ve sözleşmelerin imzalanmaya başlandığı bildirildi.

Kilifi ve Kwale ilçelerinde teknik ve fizibilite çalışmaları ile tesisin kurulacağı iki sahanın belirlendiği aktarılan açıklamada, hükümetin yurt içi ve dışında Kenyalıların nükleer enerji alanında eğitim kurslarına gönderildiği kaydedildi.

Öte yandan, Kenya Enerji Bakanı Davis Chirchir, projenin tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, hükümetin uluslararası standartlara bağlı kalarak enerji programını uygulamakta kararlı olduğunu söyledi.

Nükleer enerjinin güvenli, ekonomik ve düşük karbon emisyonu nedeniyle ülkelerin geleceği için vazgeçilmez olduğunu ifade eden Chirchir, "Temiz, çevre dostu, güvenilir ve sürdürülebilir enerjiye erişim önemli. Hükümetimizin, 2030 vizyonuna ulaşması için bu projenin hayata geçirilmesi şarttır." dedi.

Hükümet, projenin inşasına 2027 yılında başlamayı planlıyor ve 2034 yılında da santralin faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Proje tamamlandığında yaklaşık 1000 megavat kapasiteye sahip olacak. Tesisin artan nüfusun ihtiyacını karşılaması planlanıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, 2021'de Kenya'ya nükleer tesis için altyapı çalışmalarına başlama izni vermişti.