Kenya'da 887 Bin Hayalet Öğrenci Tespit Edildi

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülke genelindeki ilk ve ortaokullarda gerçekte var olmayan 887 bin "hayalet öğrenci" için ayrılan bütçe nedeniyle hükümetin 1,2 milyar şilin (420 milyon 468 bin lira) ödediğini açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Naivasha kentinde düzenlenen Ulusal Eğitim Konferansı'nda konuşan Ruto, denetim sonucunda ortaokullarda 87 bin, ilkokullarda da 800 bin "hayalet öğrenci"nin tespit edildiğini duyurdu.

Ruto, "Ortaokullarımızda 87 bin hayalet öğrenci olduğunu öğrendik, okul harcı için para ödediğimiz bu öğrenciler aslında yok." dedi.

İlkokullarda ise 800 bin "hayalet öğrenci" tespit ettiklerine dikkati çeken Ruto, "Hükümet, var olmayan öğrenciler için her yıl 1,2 milyar Kenya şilini (420 milyon 468 bin lira) civarında ödeme yapıyor." diye konuştu.

Ruto, ayrıca denetimler sonucunda kayıtlı 200 okulun gerçekte var olmadığının belirlendiğine işaret etti.

Hükümetin okul ve ilçe eğitim müdürleri hakkında kapsamlı soruşturma başlattığını ifade eden Ruto, Eğitim Bakanlığına öğrenci ve okul kayıtlarını dijitalleştirme talimatını verdiğini, bunun hükümete doğru rakamlar sağlayacağını söyledi.

Ruto, daha fazla öğretmen istihdam ederek ve altyapıyı iyileştirerek eğitim sektörünü geliştirme konusundaki kararlılığını yineledi.