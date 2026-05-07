Kenya'da 887 Bin Hayalet Öğrenci Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kenya'da 887 Bin Hayalet Öğrenci Tespit Edildi

07.05.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Ruto, hayalet öğrenciler için yıllık 1,2 milyar şilin ödendiğini açıkladı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülke genelindeki ilk ve ortaokullarda gerçekte var olmayan 887 bin "hayalet öğrenci" için ayrılan bütçe nedeniyle hükümetin 1,2 milyar şilin (420 milyon 468 bin lira) ödediğini açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Naivasha kentinde düzenlenen Ulusal Eğitim Konferansı'nda konuşan Ruto, denetim sonucunda ortaokullarda 87 bin, ilkokullarda da 800 bin "hayalet öğrenci"nin tespit edildiğini duyurdu.

Ruto, "Ortaokullarımızda 87 bin hayalet öğrenci olduğunu öğrendik, okul harcı için para ödediğimiz bu öğrenciler aslında yok." dedi.

İlkokullarda ise 800 bin "hayalet öğrenci" tespit ettiklerine dikkati çeken Ruto, "Hükümet, var olmayan öğrenciler için her yıl 1,2 milyar Kenya şilini (420 milyon 468 bin lira) civarında ödeme yapıyor." diye konuştu.

Ruto, ayrıca denetimler sonucunda kayıtlı 200 okulun gerçekte var olmadığının belirlendiğine işaret etti.

Hükümetin okul ve ilçe eğitim müdürleri hakkında kapsamlı soruşturma başlattığını ifade eden Ruto, Eğitim Bakanlığına öğrenci ve okul kayıtlarını dijitalleştirme talimatını verdiğini, bunun hükümete doğru rakamlar sağlayacağını söyledi.

Ruto, daha fazla öğretmen istihdam ederek ve altyapıyı iyileştirerek eğitim sektörünü geliştirme konusundaki kararlılığını yineledi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da 887 Bin Hayalet Öğrenci Tespit Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusunun ısırdığı parmağı ampute edildi Komşusunun ısırdığı parmağı ampute edildi
Adalet Bakanı Gürlek, Rojin Kabaiş’in ailesi ile görüştü Adalet Bakanı Gürlek, Rojin Kabaiş'in ailesi ile görüştü
Galatasaray’da Osimhen’in parası çıktı Galatasaray'da Osimhen'in parası çıktı
Akın Gürlek, Çağla Tuğaltay’ın ailesiyle görüştü Akın Gürlek, Çağla Tuğaltay'ın ailesiyle görüştü
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
35 yaşındaki Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı 35 yaşındaki Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı

15:18
Fenerbahçe’de seçim ertelenebilir
Fenerbahçe'de seçim ertelenebilir
15:09
Barış Anneleri’nin ilk durağı MHP oldu Görüşmede dikkat çeken anlar
Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
14:59
Burcu Köksal, AK Parti’ye mi geçiyor Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi
Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi
14:27
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
14:10
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
13:54
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 15:34:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kenya'da 887 Bin Hayalet Öğrenci Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.