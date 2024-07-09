Kenya'da açlık tarikatı lideri yeniden hakim karşısında - Son Dakika
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Kenya'da açlık tarikatı lideri yeniden hakim karşısında

Kenya'nın Mombasa kentindeki yeni duruşmada, Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie ve diğer 94 sanık terörizm suçlamalarıyla yargılanıyor. Mackenzie, Nisan 2023'te kilise cemaatine aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği ve 400'den fazla kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Operasyonlar sonucunda 429 ceset bulunmuş, 238 yetişkin ve 191 çocuğun davaları ayrılmıştı.

09.07.2024 11:03
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Kenya'da 400'den fazla müridinin ölümüne yol açan "açlık tarikatı" lideri Paul Mackenzie, yeniden hakim karşısına çıktı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Nisan 2023'te kilisesindekilere aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadeden ve 400'den fazla kişinin ölümüne neden olan Good News International Kilisesi Papazı Mackenzie ve diğer 94 sanığın Kenya'nın Mombasa kentindeki yeni duruşması başladı.

Mackenzie ve diğer 94 sanık terörizmin yanı sıra cinayet, adam öldürme, adam kaçırma ve çocuklara işkence yapma suçlamalarıyla yargılanıyor.

Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, Kenya polisini soruşturma raporlarını yayınlama konusunda gevşek davranmakla suçluyor.

Yakınlarını kaybeden Kenyalılar ise adalet talep etmeye devam ediyor.

Mackenzie ve diğer sanıklar, ocak ayında yapılan duruşmada terörizm suçlamalarını kabul etmemişti.

Tarikat lideri hakkında Nisan 2023'te soruşturma başlatılmıştı

Nisan 2023'te Mackenzie hakkında kilise cemaatine, aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Kilisenin olduğu Shakahola Ormanı'ndan 429 ceset çıkarılmasının ardından 238 yetişkin ve 191 çocuğun davaları ayrılmıştı.

Operasyonlarda tarikatın elinden 100'e yakın kişi kurtarılmış, toplu ölümlerle ilgili aralarında tarikat liderinin eşi Joyce Mwikamba'nın da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kenya'da açlık tarikatı lideri yeniden hakim karşısında - Son Dakika

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