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Kenya'da akaryakıt tankerinde patlama: 1 yaralı - Son Dakika
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Kenya'da akaryakıt tankerinde patlama: 1 yaralı

Kenya'nın Mombasa şehrinde limanda bekleyen bir akaryakıt tankerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Patlamanın tanklardaki gaz birikmesi nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

Kenya\'da akaryakıt tankerinde patlama: 1 yaralı
26.12.2023 - 22:53,  Güncelleme: 22:55
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Kenya'nın Mombasa şehrinde limanda bekleyen bir akaryakıt tankerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Mombasa'nın Liwatoni Limanı'nda demirleyen bir akaryakıt gemisinde patlama yaşandı.

Şehrin kıyıya yakın mahallerinde hissedilen patlamada, 1 kişi yaralandı.

Gemideki yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamanın tanklardaki gaz birikmesi nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kenya'da akaryakıt tankerinde patlama: 1 yaralı - Son Dakika
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