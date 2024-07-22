Kenya'da Devrilen Kamyonun Taşıdığı Sodyum Siyanür Bidonları Çalındı - Son Dakika
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Kenya'da Devrilen Kamyonun Taşıdığı Sodyum Siyanür Bidonları Çalındı

Kenya'nın başkenti Nairobi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında devrilen bir kamyonun taşıdığı sodyum siyanür bidonları çalındı. Sağlık yetkilileri, zehirli kimyasal dolu bidonların bulunması için yardım çağrısında bulundu. Sodyum siyanürün küçük miktarlarda bile öldürücü olduğu ve çevre için büyük bir risk oluşturduğu uyarısında bulunuldu. Hükümet yetkilileri, insanları bölgeden uzak durmaya çağırdı.

22.07.2024 17:05
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Kenya'da yetkililer, başkent Nairobi yakınlarında devrilen kamyonun taşıdığı sodyum siyanür bidonlarının çalındığını bildirdi.

BBC'nin haberine göre, başkent Nairobi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kamyon devrildi.

Sağlık yetkilileri, devrilen kamyondan çalınan zehirli kimyasal dolu bidonların bulunması için yardım çağrısı yaptı.

Bidonların olay yerine koşan insanlar tarafından alındığını belirten yetkililer, sodyum siyanürün küçük miktarlarda bile yutulduğunda ya da solunduğunda öldürebileceği ve çevre için de büyük bir risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

Hükümet yetkilileri, insanları Nairobi-Nakuru otoyolu üzerinde bulunan bölgeden uzak durmaya çağırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kenya'da Devrilen Kamyonun Taşıdığı Sodyum Siyanür Bidonları Çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya'da Devrilen Kamyonun Taşıdığı Sodyum Siyanür Bidonları Çalındı - Son Dakika
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