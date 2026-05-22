Kenya'da Dizel Fiyatları Düşüyor

Akaryakıt fiyatlarına karşı protestoların sürdüğü Kenya'da, Devlet Başkanı William Ruto, bir sonraki yakıt fiyatlandırma döneminde dizel fiyatlarını düşüreceklerini duyurdu.

Ruto, Mombasa şehrinden yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, hükümetin tüketicileri ve ulaştırma sektörünü rahatlatmak amacıyla haziran-temmuz fiyatlandırma döneminden itibaren dizel fiyatlarını litre başına 10 Kenya şilini (0,077 dolar) düşüreceğini söyledi.

Uluslararası dizel fiyatlarının şubat sonundan bu yana yüzde 118 oranında yükseldiğini belirten Ruto, yakıt krizinin nedenini Hürmüz Boğazı'ndaki istikrarsızlıkla bağlantılı küresel enerji piyasalarındaki aksaklıklar olarak gösterdi.

Ruto, hükümetin müdahale tedbirlerini savunarak, yetkililerin nisan-haziran arasındaki fiyatlandırma dönemlerinde, halkı yüksek fiyatların etkisinden korumak için yakıt sübvansiyonları ve vergi indirimleri yoluyla 28,19 milyar Kenya şilini (yaklaşık 217 milyon dolar) harcadığını kaydetti.

Hükümet müdahalesi olmasa, Kenya'da dizel fiyatlarının litre başına 232,86 şilin (1,79 dolar) yerine yaklaşık 277,75 şilin (2,14 dolar) olacağını ifade eden Ruto, petrol ürünleri üzerindeki katma değer vergisini yüzde 16'dan 8'e düşürmenin hükümete 14,4 milyar şilin (yaklaşık 111 milyon dolar) gelir kaybına neden olduğunu aktardı.

Kenya'da 15 Mayıs'ta açıklanan yeni tarifeyle dizel fiyatlarının yüzde 23,5, benzin fiyatlarının ise yüzde 8 artması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında 4 gösterici hayatını kaybetmişti.