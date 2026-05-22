Kenya'da Dizel Fiyatları Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kenya'da Dizel Fiyatları Düşüyor

22.05.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Başkanı Ruto, dizel fiyatlarını 10 Kenya şilini düşüreceklerini açıkladı.

Akaryakıt fiyatlarına karşı protestoların sürdüğü Kenya'da, Devlet Başkanı William Ruto, bir sonraki yakıt fiyatlandırma döneminde dizel fiyatlarını düşüreceklerini duyurdu.

Ruto, Mombasa şehrinden yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, hükümetin tüketicileri ve ulaştırma sektörünü rahatlatmak amacıyla haziran-temmuz fiyatlandırma döneminden itibaren dizel fiyatlarını litre başına 10 Kenya şilini (0,077 dolar) düşüreceğini söyledi.

Uluslararası dizel fiyatlarının şubat sonundan bu yana yüzde 118 oranında yükseldiğini belirten Ruto, yakıt krizinin nedenini Hürmüz Boğazı'ndaki istikrarsızlıkla bağlantılı küresel enerji piyasalarındaki aksaklıklar olarak gösterdi.

Ruto, hükümetin müdahale tedbirlerini savunarak, yetkililerin nisan-haziran arasındaki fiyatlandırma dönemlerinde, halkı yüksek fiyatların etkisinden korumak için yakıt sübvansiyonları ve vergi indirimleri yoluyla 28,19 milyar Kenya şilini (yaklaşık 217 milyon dolar) harcadığını kaydetti.

Hükümet müdahalesi olmasa, Kenya'da dizel fiyatlarının litre başına 232,86 şilin (1,79 dolar) yerine yaklaşık 277,75 şilin (2,14 dolar) olacağını ifade eden Ruto, petrol ürünleri üzerindeki katma değer vergisini yüzde 16'dan 8'e düşürmenin hükümete 14,4 milyar şilin (yaklaşık 111 milyon dolar) gelir kaybına neden olduğunu aktardı.

Kenya'da 15 Mayıs'ta açıklanan yeni tarifeyle dizel fiyatlarının yüzde 23,5, benzin fiyatlarının ise yüzde 8 artması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında 4 gösterici hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da Dizel Fiyatları Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti
Ordu’da sel suları evin içinden şelale gibi aktı Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı
Başkent’te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi
Zaniolo’nun Galatasaray defteri kapanıyor Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:09
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
13:30
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 14:43:11. #7.12#
SON DAKİKA: Kenya'da Dizel Fiyatları Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.