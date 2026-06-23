Kenya'da Ebola Karantina Tesisi Davasında Özür

Kenya Sağlık Bakanı Aden Duale, ABD vatandaşları için kurulması planlanan Ebola karantina tesisine yönelik mahkemenin durdurma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle görülen duruşmada, Yüksek Mahkemeden özür diledi.

Duale, Yüksek Mahkemede görülen duruşmada, Sağlık Bakanlığı ve hükümetin hukukun üstünlüğüne ve yargı kararlarına bağlı olduğunu belirterek, mahkeme kararına aykırı hareket etme kastı taşımadığını söyleyerek özür diledi.

Duale, savunmasında hükümetin devam eden Ebola salgını karşısında bilimsel değerlendirmeler ve halk sağlığı gerekçeleri doğrultusunda adımlar atmaya çalıştığını ifade etti.

Mahkemenin ihtiyati tedbir kararının ardından Kenya ve ABD makamlarının projeyi askıya aldığını belirten Duale, mahkemeye aykırı hareket etme kastı bulunmadığını savundu.

Duale, Laikipia Hava Üssü'ndeki tesise ilişkin planlanan inşaat, saha hazırlığı ve diğer faaliyetlerin, davanın esası hakkında karar verilinceye kadar durdurulması talimatını verdiğini de belirtti.

Yargıç Patricia Nyaundi, Laikipia Hava Üssü'nde inşa edilmesi planlanan 50 yataklı karantina ve izolasyon tesisine yönelik çalışmaların, mahkemenin durdurma kararına rağmen sürdürülmesi nedeniyle Duale'nin mahkeme kararını ihlal ettiğine hükmetmişti.

Ebola karantina tesisi

Kenya'daki Laikipia Hava Üssü'nde Ebola hastaları için ABD destekli karantina tesisi kurulması planlanırken bölge sakinleri ve yerel liderler, kurulacak tesisin, kamu güvenliği, turizm sektörü ve yerel ekonomiye zarar verebileceğini savunarak projeye karşı çıkmıştı.

Hükümet ise tesisin hem Kenyalılara hem de uluslararası ortaklara hizmet edeceğini savunmuştu.

Bakan Duale, daha önce karantina tesisine ilişkin kamuoyunun görüşüne başvurmayacaklarını söylemişti.

Yüksek Mahkeme, 29 Mayıs'ta ABD vatandaşları için kurulması planlanan Ebola karantina tesisinin yapımını durdurma kararı almıştı.

Kenya'da ABD vatandaşları için karantina tesisi tartışması

ABD yönetimi, yurt dışındaki Ebola hastası vatandaşlarını ülkeye götürmek yerine Kenya'da kurulacak karantina tesisinde tedavi edeceğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Kenya'da söz konusu plana karşı tepkiler artmış ve Laikipia bölgesindeki Nanyuki kentinde çok sayıda protesto düzenlenmişti.

Tesise karşı düzenlenen gösteriler sırasında protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanmış, polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ateşli silah kullanmıştı.

Ülkede düzenlenen protestolarda en az 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.