Kenya'da göstericiler yeniden sokaklarda: 1 ölü - Son Dakika
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Kenya'da göstericiler yeniden sokaklarda: 1 ölü

Kenya'da Devlet Başkanı William Ruto'nun istifasını isteyen göstericiler yeniden sokaklara döküldü. Protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti. Vergi artışını içeren yasa tasarısının geri çekilmesine ve kabine feshedilmesine rağmen göstericiler, Ruto'nun istifasını talep ederek yolsuzluğun ortadan kaldırılmasını istedi. Polis, Kitengela kasabasında taş atan protestoculara ateş açtı ve bir protestocu hayatını kaybetti.

16.07.2024 19:23
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- Kenya'da göstericiler yeniden sokaklarda: 1 ölü

NAİROBİ - Kenya'da Devlet Başkanı William Ruto'nun istifasını isteyen göstericiler yeniden sokaklara döküldü. Protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'da hükümet karşıtı gösteriler yeniden başladı. Şiddetli protestolara yol açan vergi artışını içeren yasa tasarısının geri çekilmesine ve Devlet Başkanı William Ruto'nun kabineyi feshetmesine rağmen göstericiler sokaklara döküldü. Ruto'nun istifasını talep eden göstericiler, yolsuzluğun ortadan kaldırılmasını için sistemsel değişiklikler yapılmasını istedi. Araç lastikleri yakan protestocular, "Ruto gitmeli" sloganları attı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, başkent Nairobi'nin güneyindeki Kitengela kasabasında polisin taş atan protestoculara birçok kez ateş açtığı belirtildi. Başından yaralanan bir protestocunun hayatını kaybettiği öğrenilirken, polis tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Kabine feshedilmişti

Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 18 Haziran'da başlayan ve polisin gerçek mermi kullandığı protestolarda can kaybı 50'ye yükseldi, 413 kişi ise yaralandı. Kenya Devlet Başkanı Ruto, 26 Haziran'da tepki çeken yasa tasarısını imzalamayacağını açıklamıştı. Ruto son olarak 11 Temmuz'da kabineyi feshederek Başbakan ve Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi dışındaki tüm bakanları görevden almıştı.

Kaynak: İHA

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