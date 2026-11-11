Kenya'da işçi taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü - Son Dakika
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Kenya'da işçi taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

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Kenya'nın Mandera bölgesinde işçi taşıyan araca Eş-Şebab tarafından düzenlendiği değerlendirilen silahlı saldırıda 5 işçi, 2 polis ve sürücü olmak üzere 8 kişi öldü. Mandera Valisi Khalif, saldırının acilen soruşturulmasını ve sorumluların yakalanmasını istedi.

İSTANBUL/ Kenya'nın kuzeydoğusunda, Somali sınırı yakınlarında terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlendiği değerlendirilen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Mandera bölgesindeki Hagarsu mevkisinde, Arabia-Lafey kara yolunda inşaat işçilerini taşıyan ve güvenlik görevlilerinin eşlik ettiği araca silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırganların araca ateş açması sonucu 5 yol yapım işçisi, 2 polis görevlisi ve aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mandera Valisi Mohamed Adan Khalif, yaptığı açıklamada, bölgenin altyapısının geliştirilmesi için çalışan kişilerin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Khalif, saldırının acilen soruşturulması ve sorumluların yakalanması çağrısında bulunarak bölge halkının güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Saldırganların yakalanması için farklı güvenlik birimlerinden oluşan ekipler görevlendirildiği, hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Mandera Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Terör örgütü Eş-Şebab üyesi olduğu değerlendirilen silahlı kişilerin, saldırıdan 3 gün önce komşu Garissa bölgesindeki polis tesislerini hedef aldığı ve Mandera'daki güvenlik üssüne saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin söz konusu saldırıları püskürttüğü aktarıldı.

Eş-Şebab'ın Kenya'daki saldırıları

Somali sınırında bulunan Mandera bölgesi, uzun süredir terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırılarına hedef oluyor.

El Kaide bağlantılı Eş-Şebab, Kenya'nın kuzeydoğusunda güvenlik güçlerini, sivilleri ve altyapı projelerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kenya, Eş-Şebab ile mücadele amacıyla 2011'de Somali'ye asker göndermişti.

Örgüt, 2013'te başkent Nairobi'deki Westgate Alışveriş Merkezi'ne ve 2015'te Garissa Üniversitesine düzenlediği saldırılarla çok sayıda kişinin ölümüne neden olmuştu.

Kaynak: AA
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