Kenya'da Protesto Gösterileri

Kenya'da binlerce kişi, geçen yıl 25 Haziran'da düzenlenen "2024 Finans Tasarısı" protestolarının yıl dönümünde adalet ve reform çağrısıyla ülke genelinde sokağa çıktı.

Gençler ve sivil toplum kuruluşlarının öncülük ettiği gösteriler, ülkenin 47 iline yayıldı.

Başkent Nairobi'de güvenlik önlemleri artırılırken; meclis binası, devlet başkanlığı konutu ve alışveriş merkezi çevresindeki yollar güvenlik güçlerince kapatıldı.

Ellerinde pankartlarla "şeffaflık", "adalet" ve "gençlik için gelecek" sloganları atarak kent merkezinde yürüyen göstericiler, hükümeti yolsuzlukla etkin mücadeleye, genç işsizliği konusunda somut adımlar atmaya ve demokratik reformları hızlandırmaya çağırdı.

Kenyalı üniversite öğrencisi Mercy Njenga, AA muhabirine, ülke çapında gösteriler düzenlediklerini dile getirdi.

Njenga, "Biz buraya sorun çıkarmaya gelmedik. Geçen yıl düzenlenen gösterilerde öldürülen kardeşlerimiz için yas tutmaya geldik." dedi.

Gösterilerin barışçıl olduğuna dikkati çeken Njenga, "Onların hayatları değerliydi. Sesleri susturuldu ama biz onlar adına konuşmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Kenya'da temel ürünlere vergi artışını öngören tartışmalı Mali Yasa Tasarısı'nın tetiklediği hükümet karşıtı protestolar sırasında binlerce kişi geçen yıl 25 Haziran'da Kenya Meclisi önünde gösteriler düzenlemişti.

Tasarıya karşı çıkan göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.