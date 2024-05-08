Kenya\'da sağlık çalışanlarının 2 aylık grevi sona erdi

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Kenya'da sağlık çalışanlarının mart ayı ortasından beri sürdürdüğü grevin sona erdiği belirtildi.

Kenya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 2 aydır grev yapan doktorlar ile hükümet arasında anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Kenya Pratisyen Hekimler, Eczacılar ve Diş Hekimleri Birliği (KMPDU) ile hükümet yetkilileri arasında yapılan kapsamlı toplantı sonrası anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "56 gün sonra KMPDU, ülke çapındaki doktorların grevine son veren bir anlaşma imzaladı." bilgisi verildi.

Kenya'da sağlık çalışanları, ücretlerinin artırılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yaklaşık 2 ay boyunca grev yapmış ve ülkedeki sağlık sektörü felç olmuştu.