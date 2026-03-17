Kenya'da Sel Felaketi: 71 Kişi Hayatını Kaybetti

PORT Kenya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 71'e yükseldiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, İçişleri Bakanlığından ülkeyi 10 günden uzun süredir etkili olan yağışların sellere neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 71'e yükseldiği ifade edildi.

Ulusal Polis Servisinin (NPS) ülke genelindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Polis, şiddetli yağışlardan dolayı evlerin sular altında kalması sonucunda 2 binden fazla ailenin yerinden edildiğini açıkladı.

Kenya'da 6 Mart'ta başlayan şiddetli yağışlar, sellere ve su taşkınlarına yol açmıştı.