Kenya'da sel nedeniyle mahsur kalan turistler tahliye ediliyor

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NAROK, 2 Mayıs (Xinhua) -- Kenya'nın güneybatısındaki Narok ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Maasai Mara Ulusal Koruma Alanı'nda sel nedeniyle mahsur kalan turistlerin tahliyesine başlandı.

Narok Valisi Patrick Ntutu, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Maasai Mara'daki turistleri ve çalışanları kurtarmak üzere iki helikopterin olay yerine gönderildiğini söyledi.

Yaban hayatı koruma alanından geçen Talek Nehri Çarşamba günü şafak vaktinde sağanak yağışların ardından taşarak geniş çaplı yıkıma neden oldu. Maasai Mara'daki otellerde, pansiyonlarda ve çadırlarda çalışan yerel sakinler ve onlarca turist hayati tehlike atlattı.

Ntutu, tüm ziyaretçi ve çalışanların güvenli şekilde tahliye edildiğini ve selden etkilenmeyen yakın otel ve kamplara nakledildiğini söyledi.

Görgü tanıkları, Salı gecesi kampın sular altında kalmasının ardından ziyaretçilerin ve çalışanların ağaçlara tırmanmak zorunda kaldığını, yemek salonlarını su bastığını ve su seviyesinin yükselmeye devam ettiğini belirtti.