Kenya'da sel nedeniyle mahsur kalan turistler tahliye ediliyor - Son Dakika
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Kenya'da sel nedeniyle mahsur kalan turistler tahliye ediliyor

Kenya'nın Narok ilçesinde bulunan Maasai Mara Ulusal Koruma Alanı'nda yaşanan sel felaketi sonucu mahsur kalan turistlerin tahliyesine başlandı. İki helikopter olay yerine gönderilerek turistler ve çalışanlar kurtarılmaya başlandı. Sel nedeniyle oteller, pansiyonlar ve çadırlarda çalışan yerel sakinler ve turistler hayati tehlike atlattı. Tahliye edilen ziyaretçiler ve çalışanlar, selden etkilenmeyen yakın otel ve kamplara nakledildi.

02.05.2024 11:15
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NAROK, 2 Mayıs (Xinhua) -- Kenya'nın güneybatısındaki Narok ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Maasai Mara Ulusal Koruma Alanı'nda sel nedeniyle mahsur kalan turistlerin tahliyesine başlandı.

Narok Valisi Patrick Ntutu, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Maasai Mara'daki turistleri ve çalışanları kurtarmak üzere iki helikopterin olay yerine gönderildiğini söyledi.

Yaban hayatı koruma alanından geçen Talek Nehri Çarşamba günü şafak vaktinde sağanak yağışların ardından taşarak geniş çaplı yıkıma neden oldu. Maasai Mara'daki otellerde, pansiyonlarda ve çadırlarda çalışan yerel sakinler ve onlarca turist hayati tehlike atlattı.

Ntutu, tüm ziyaretçi ve çalışanların güvenli şekilde tahliye edildiğini ve selden etkilenmeyen yakın otel ve kamplara nakledildiğini söyledi.

Görgü tanıkları, Salı gecesi kampın sular altında kalmasının ardından ziyaretçilerin ve çalışanların ağaçlara tırmanmak zorunda kaldığını, yemek salonlarını su bastığını ve su seviyesinin yükselmeye devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kenya'da sel nedeniyle mahsur kalan turistler tahliye ediliyor - Son Dakika

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