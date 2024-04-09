- Kenya'da sel sularına kapılan otobüsteki 51 kişi halat yardımıyla kurtarıldı

Busem Şeker: Maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Busem Şeker, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik' dedi. Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.