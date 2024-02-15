Kenya\'da siyah gergedanlar yeniden doğal yaşam ortamlarına taşındı

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Kenya'da siyah gergedanlar onlarca yıl sonra yeniden doğal yaşam ortamlarına taşındı.

Ülkede farklı koruma alanlarında ve parklarda bakılan 21 siyah gergedan, yıllar önce sürüler halinde yaşadıkları Loisaba Koruma Alanı'na getirildi.

Avcılık nedeniyle soyları tükenme noktasına gelen gergedanlar için ilk kez ülkede bu kadar büyük bir nakliye operasyonu gerçekleştirildi.

Kenya Vahşi Yaşam İdaresi (KWS) görevlileri, helikopterlerle takip ettikleri ve sakinleştiriciyle vurdukları ton ağırlığındaki canlıları kamyonlara yükleyerek Kenya'nın kuzeyine taşıdı.

Gergedanların Laikipia bölgesinde bulunan bu alanda üreyerek sayılarının artması amaçlanıyor.

Yaklaşık 50 yıl önce aynı alanda sürüler halinde yaşayan gergedanlar, soyları tükenmek üzere olduğu için başka alanlarda koruma altına alınmıştı.

Ülkede, 1970'lerde 20 bin olan gergedan sayısı şu an yaklaşık 1000 civarında bulunuyor.