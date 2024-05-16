Kenya\'da meydana gelen toprak kaymasında 5 kişi kayboldu

Kenya'da meydana gelen toprak kaymasında 5 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Kenya Kızılhaçtan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki şiddetli yağışların heyelana yol açtığı ifade edildi.
Açıklamada, ülkenin Kiambu bölgesinde yoğun yağışlara bağlı meydana gelen toprak kayması sonrasında 5 kişiden haber alınamadığı belirtildi.
Kaybolanlara yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, olayın ardından bölgede güvenliğin sağlandığı kaydedildi.
Doğu Afrika ülkelerinden Kenya dahil Tanzanya, Somali, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler, son zamanlarda şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.
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